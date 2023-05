Van jó néhány olyan élelmiszer, ami magas víztartalmával segít a problémádon, szóval, ha inni nem tudsz, akkor egyél! De ne akármit... Ha szeretnél 1-2 pohár vizet kiváltani, akkor az alábbi ételeket fogyaszd rendszeresen.

Fejes saláta

A legegyszerűbb, legolcsóbb salátaféle 96 százaléka víz, és ha ez nem lenne elég, tele van vitaminnal. Az A-, C-, és E-vitamin mellett foszfort és vasat is tartalmaz, ráadásul 100 grammban csupán 15 kalória van, tehát elhízni sem fogsz tőle, még akkor sem, ha nem salátaként, smoothie-ként fogyasztod, hanem főzeléket főzöl belőle, vagy egy szendvicset dobsz fel vele. Ami azonban nagyon fontos: mielőtt felhasználod, mindig alaposan mosd meg, mert ha koszos marad, a nyers húsnál is veszélyesebb lehet a fogyasztása.

Uborka

Számtalan jó tulajdonsága mellett, mint amilyen a magas, 95 százalékos víz- és magas rosttartalom, a benne bőven található kálium, magnézium, valamint K- és D-vitamin, azért is előnyös az uborka figyasztása, mert 10 dekagramm mindössze 16 kalóriát tartalmaz, ám az emésztéséhez több energiára van szükség. Tehát, miközben növeli a csontsűrűséget, kis túlzással fogyaszt is... Egy jó, magyaros uborkasaláta vagy egy isteni görög tzatziki, esetleg a fermentált változatok, mindegy, az uborka minden fajtája és minden formája finom.

Paradicsom

Hogy zöldség vagy gyümölcs, örök vita tárgya. Ám van valami - nem is egy -, amiben mindenki egyetért: egészséges. Természetesen, ha hisztamin intoleranciában szenvedsz, akkor számodra nem, abban az esetben a másik 4 élelmiszer közül kell válogatnod, de ha teljesen egészséges vagy, akkor a paradicsom fogyasztása nagyon is ajánlott. Nemcsak azért, mert 95 százaléka víz, hanem mert magas a C-vitamin-tartalma, almasav, citromsav, borostyánkősav található benne, emellett rendkívül nagy mennyiségben található benne kálium, magnézium, kalcium és nátrium. A paradicsom – elsősorban a likopinnak köszönhetően – immunerősítő hatású, segíti az emésztést, mikrobaölő hatású, érelmeszesedést gátló, koleszterincsökkentő, védi a májat és a rákmegelőzésben is jelentős szerepe van. Mondhatjuk, hogy már-már szuperélelmiszer.

