A modern életnek megvannak a maga hátulütői. Például a mértéktelen szeméttermelés, a környezetszennyezés, de a különféle allergiák vagy intoleranciák is egyre több embert érintenek.

A lisztérzékenységről, laktózintoleranciáról már korábban írtunk is, most pedig egy kevésbé ismert jelenséget veszünk górcső alá: a hisztamin-intoleranciát.

A hisztaminózis egy olyan tünetegyüttes, amely akkor jelentkezik, ha a szervezetben túl sok hisztamin halmozódik fel.

A hisztamin felhalmozódását több dolog is okozhatja: különféle kórokozók, gyógyszerek, fizikai, illetve pszichés stressz, vagy bizonyos ételek és italok fogyasztása. Utóbbinál ráadásul két dolog is problémát jelenthet. Egyrészt ugyanis a szervezet is termelhet hisztamint adott élelmiszerek elfogyasztása után. Másrészt pedig maguk az ételek és italok is tartalmazhatják eleve ezt az anyagot. Ha pedig a szervezet nem tudja megfelelően lebontani a felszabaduló vagy a szervezetbe jutó hisztamint, kellemetlen tünetek jelentkezhetnek – ez a hisztamin-intolerancia.

A hisztaminózis – a többi intoleranciával együtt és az ételallergiákkal ellentétben – nem vált ki immunreakciót, bár a tünetek nagyon hasonlóak.

A hisztaminózis tünetei

A hisztamin-intolerancia mindenkinél más tüneteket produkálhat, illetve mindenkinél más mennyiség lehet az, ami kiváltja a kellemetlen reakciókat. Ennek ellenére elmondható, hogy nagyjából 75 mg hisztamin szájon át történő elfogyasztása már azoknál is gondot okozhat, akik korábban nem tapasztaltak hisztamin-intoleranciát.

A leggyakoribb tünetek:

különféle bőrtünetek (pirosodás, kiütések, foltok, ekcéma, viszketés)

légzési problémák (nehézlégzés, asztma)

torokproblémák (torokkaparás, torokviszketés, torokfájdalom, köhögés)

fejfájás, migrén

szédülés

orrfolyás, orrdugulás

emésztőrendszeri gondok (puffadás, hasfájás, hasi görcsök, híg széklet)

hányinger, hányás

fájdalmas menstruáció

Súlyos esetben akár anafilaxiás reakció is kialakulhat.

Mit tehetünk, ha hisztaminózisban szenvedünk

Akinél beigazolódik a hisztaminózis, annak mindenféleképpen kerülnie kell, hogy még pluszban hisztamint vigyen be a szervezetébe, például különféle élelmiszerekkel. Ezért ilyen esetben általában hisztaminszegény vagy hisztaminmentes étrendet ír elő az orvos az egyéni toleranciát figyelembe véve, illetve gyógyszeres kezelés is lehetséges.

Tiltott élelmiszerek hisztamin-intoleranciában szenvedőknek

Az élelmiszerek tehát önmagukban is tartalmazhatnak hisztamint, így bizonyos ételek és italok tiltólistásak, mások viszont csak nem ajánlottak hisztaminózis esetén.

Kerülendő élelmiszerek a teljesség igénye nélkül: