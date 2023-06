Először is nem mindegy, hogy gyerekbarát vagy bababarát szállást keresünk, hiszen egészen mások az igényei a kisbabás családoknak, mint azoknak, akik 6-12 éves csemetékkel érkeznek. Ennek fényében a gyerekbarát jelzővel ellátott szállásokat is érdemes kissé közelebbről szemügyre venni, mert egyáltalán nem biztos, hogy a szolgáltató is ugyanazt érti gyerekbarát kifejezés alatt, mint mi. Az alábbiakban néhány olyan kritériumot szedtünk össze, amelyet egy gyerekbarát szállásnak szerintünk tudnia kell.

Biztonság és védelem

A gyerekbarát szállások elsődleges jellemzője szerintünk, hogy kiemelten figyelnek a gyermekek biztonságára. Például gondoskodniuk kell a medencék, lépcsők és teraszok tekintetében a megfelelő óvintézkedésekről, ha pedig még bababarát is a szállás, akkor gyermekráccsal, elektromos aljzatvédőkkel, valamint olyan bútorokkal kell rendelkeznie, amelyek maximálisan biztonságosak egy kisgyermek számára is.

Kényelmes szobák, felszereltség

A gyerekbarát szállásoknak kényelmes és jól felszerelt szobákat (családi szobákkal) kell biztosítaniuk, amelyekben elfér egy vagy több pótágy, babaágy és ezek mellett még elegendő hely marad a játékhoz is. A bababarát szállásoknak pedig rendelkezniük kell olyan alapvető felszerelésekkel, mint az etetőszék, a babakád, a bili - esetleg pelenkázóasztal, cumisüveg-melegítő és babakocsi.

Gyermekbarát étkezési lehetőségek

A gyerekbarát szállásoknál fontos szempont a kicsiknek megfelelő étkezési lehetőségek biztosítása is. Az étterem kínálatában lennie kell olyan egyszerű és ízletes ételeknek, amelyeket a gyerekek is szívesen fogyasztanak. Bababarát szállásokon pedig legyen bébiétel, vízforraló, mikrohullámú sütő, amely akár a tápszer elkészítéséhez is fontos lehet.

Szórakozási lehetőségek

A gyerekbarát szállásoknak olyan programlehetőségeket is kínálniuk kell, amelyek a gyermekek számára vonzóak és szórakoztatóak. Ilyen például a játszótér, a mini vidámpark, a gyerekmedence és pancsoló, a játszószoba, a gyerekkönyvek, sőt az igazi profi, gyerekbarát szálláshelyek animátorral és különféle gyermekprogramokkal - arcfestés, kézműves foglalkozások vagy minidisco estek - is készülnek a kis vendégek számára.

Gyermekfelügyelet és animációs programok

Sok gyerekbarát szállás kínál ma már gyermekfelügyeletet vagy több órás, szervezett animációs programokat. Ezek a szolgáltatások lehetőséget nyújtanak a szülőknek, hogy egy kis időre teljesen kikapcsolódhassanak, és minőségi időt tudjanak egymással is tölteni a nyaralás alatt, miközben a gyermekeik is jól érzik magukat és biztonságban vannak.

Összefoglalva: tehát, akár kisbabával, akár nagyobb gyerekkel indulunk nyaralni, érdemes gyerekbarát szállásokat néznünk, hiszen ezekben a lehető legkényelmesebben pihenhetünk, így egészen biztos, hogy a család minden tagja – kicsi és nagy – egyaránt feltöltődhet a vakáció alatt.