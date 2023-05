Az ingatlant egy építési vállalkozó vette meg, aki hat részre oszotta az ingatlant, 4 telken trsasházat építenek, egy üresen maradt, és egyet, melyen a ház is áll, egy házaspár vett meg, akik tisztelik a Kossuth-díjas művész emlékét, így nagyon vigyáznak a kertben álló fákra is.

"A férjem nagyon ért a növényekhez, így amit csak tudott, megtartott és profin gondozza őket, sőt, még hivatásos kertészek segítségét is kértük. Csodálatos fák és bokrok vannak, szinte mindig virágzik valami. A kert pedig elég nagy a kutyáink számára is, ugyanis pumikat tenyésztünk. Kialakítottunk nekik egy külön részt, ahol önfeledten játszhatnak. Örülünk, hogy rátaláltunk erre a házra, mert ha nem vesszük meg, talán le is bontották volna" - mondta el az új tulaj, Eszter, ám az utóbbi állítást az elhunyt színésznő fia, Csaba cáfolta. Mint mondta, az adásvétel feltételeinek része volt, hogy a háznak és a kertnek meg kell maradnia.

Eszter és férje, Csaba a házat felújították, közben pedig igazi kincsekre leltek.

"A művésznő fia korábban elvitte azokat a dolgokat, amelyekre igényt tartott. Azonban így is maradt még itt néhány családi fotó, bútor vagy jelmez Pécsi Ildikó hagyatékából – mesélte Eszter, aki semmiképpen sem szeretné kidobni a színésznő emlékeit, amelyek egyelőre a garázsban pihennek. – Szeretnénk ezeket a Pécsi Ildikó Színtársulatnak vagy a színművész fogadott fiának és a szellemi hagyatéka örökösének, L. Péterfi Csabának ajándékozni" - mondta el az asszony a Blikknek.