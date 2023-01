Ahogy azt már korábban is tudni lehetett, még 2021. végén adták el a színésznő gödöllői villáját, a hatalmas, 6000 négyzetméteres telekkel együtt. Nem sokkal később, 2022 januárjában már arról szóltak a hírek, hogy ledózerolták Pécsi Ildikó imádott kertjét, és a helyére több kisebb lakást húznak fel. A villa azonban megmaradt, egy család lakik benne.

"Valóban, az örökös fiuk eladta a házat a 6000 négyzetméteres gyönyörű telekkel együtt. Egy család vette meg az ingatlant, akik a korábbi híresztelésekkel ellentétben nem dózerolták le, hanem már be is költöztek és folyamatosan dolgoznak rajta, újítgatják, szépítgetik. A vállalkozó, aki megvette az egész telket, úgy döntött, hogy felosztotta a kertrészt, hat vagy hét részre szedte és így értékesítette. Elképzelhető, hogy kis lakásokat fognak majd ezen a területen építeni" - nyilatkozta májusban a színésznő fogadott fia.

"A ház maga megmaradt, de a telekből nem maradt semmi, ahogy a kertből sem. Szomorú látvány, annyi bizonyos. Valamelyik területen már zajlik az építkezés, ikerházakat fognak felhúzni" - árulta el most a Borsnak egy neve elhallgatását kérő informátor, aki képeket is küldött az építési munkálatokról, amelyeket ide kattintva lehet megtekinteni.

Pécsi Ildikóról egyébként köztudott volt, mennyire imádja a fákat és a növényeket. Fogadott fia, L. Péterfi Csaba korábban így nyilatkozott erről a sajtónak:

"Itt van a kertben még az a hatalmas, Borzaskának elnevezett gesztenyefa is, amit Ildikó nagyapja tett földbe. Itt virul nyaranta a magnólia, nagyobbik unokája születésének emléke. Ildikó szinte mániákusan ültette a fákat és beszélgetett velük. Tucatnyi madáritató van az arborétumnak is beillő kertben. Imádott itt üldögélni, sétálni Lajos bácsival, és figyelni, hallgatni a rengeteg, hozzájuk szokott énekesmadarat, még néhány madárfészket is megőrzött. Autóbalesete után járókeretre támaszkodva fogta a locsolótömlőt, a kertjében talált vigaszra, tanulta a szerepeit. Mindenki tudta, hogy a bemutatók után nem virágcsokornak, hanem kerti növénynek örül" – mesélte korábban egy napilapnak Csaba.