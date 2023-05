Bár még csak 5 hónapja játszik a szaúdi csapatnál a portugál szátrfocista, már elege is van. Ám a szerződése 2025-ig szól.

Szezononként 200 millió euróról szóló szerződése van Cristiano Ronaldónak, ám még ez sem feltétlenül tartja a decemberben 2025-ig az al-Nasszrhez szerződött támadót az arab országhoz.

Noha az ötszörös aranylabdás futballista 14 bajnokin 13-szor volt eredményes, a csapatsikerek elmaradtak: az al-Nasszr Cristiano Ronaldo vezényletével kiesett a Szuperkupából és a Király-kupából is, a bajnokságban három fordulóval a szezon vége előtt a második helyen áll az al-Ittihad mögött.

Az Index a spanyol Mundo Deportivo kedid cikkére hivatkozva azt írja, az elmúlt 5 hónapban Ronaldó rájött, hogy a szaúdi csapat mindenben elmarad a nyugati kluboktól, és focista stábja állítólag már meg is kezdte a tárgyalásokat, hogy a világsztár visszatérhessen Európába, vagy Észak-Amerikába, az amerikai profi ligába (MLS).

Amennyiben Cristiano Ronaldo úgy dönt, nem várja ki a szerződés lejártát, és különösebb ok nélkül elhagyja csapatát, akkor kompenzációt kell fizetnie az al-Nasszrnek, de a FIFA szabályai alapján akár 4 hónapos eltiltást is kapahat, akkor is, ha közben új klubot talált magának.