Már többször felröppent a hír, hogy Berki Mazsi szerelmével, Zoltánnal Székesfehérvárra költözött. Az édesanya eddig nem nyilatkozott, ám most megerősítette, hogy valóban elhagyta Budapestet.

Berki Mazsi nem titkolózik tovább, közösségi oldalán mutatta meg, hogy milyen családi házban kezdett új életet kedvesével, Zoltánnak Székesfehérváron.

"Az életemnek van olyan része, ami még mindig Budapesthez köt, így hetente egy-két alkalommal utazom a fővárosba. Előfordul, hogy a testvéremnél alszom vagy épp barátnőzök, összekötöm a kellemeset a hasznossal, ahova a kislányomat is magammal viszem" - mondta Mazsi, aki 24 óráig elérhető Instagram-történetében mutatta meg a családi ház egyes részleteit.

Miközben Mazsi a kertben futkározó kislányát, Emmát videózta, a háttérben feltűnt a családi házuk is. A felvételből annyi látszik, hogy az épület külsején a barna és a vajszín dominál, továbbá oszlopos megoldást választottak a terasz kialakításához, ahol egy kinti sütő is helyet kapott. A videóban Mazsi kedvesének kisfia is felbukkan.