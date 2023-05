Madeleine McCann 16 évvel ezelőtt tűnt el, azóta tart a nyomozás az ügyében, melyben többször voltak már kisebb eredmények, áttörések, az ügynek pedig már gyanúsítottja is van. Ezúttal egy újabb nyomon elindulva a bűnösségét akár igazolhatják is, az első eredménye a jövő héten várhatóak, de a teljes elemzés akár hónapokat is igénybe vehet.