Kass Theaz a TikTokon jelentette be, hogy beperelt a szüleit, amiért engedély nélkül hozták őt világra. Úgy gondolja, etikátlan erről nem megkérdezni a születendő babát, még mielőtt világra jön. A dolog pikantériája, hogy neki is vannak gyerekei, amit a kommóentelők szóvá is tettek.