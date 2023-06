Kos (március 21. - április 19.)

A Kosok sok esetben nagyon impulzívak és türelmetlenek, mondhatjuk, fejjel mennek a falnak. Gyakran nem gondolkodnak előre, hanem azonnal cselekszenek, ami miatt gyakran olyan döntéseket hoznak, amelyeket később megbánnak.

Bika (április 20. - május 20.)

A Bikák hírhedtek a makacsságukról. Nehéz meggyőzni őket a változásról, és gyakran ragaszkodnak a megszokott dolgokhoz. Emiatt kifejezetten merevvé válhatnak, és nehezen alkalmazkodnak a változó körülményekhez.

Ikrek (május 21. - június 20.)

Az Ikrek jegyben született emberek gyakran kétarcúak, ami abban is megnyilvánul, hogy a különféle szélsőségek között ingadoznak. Mindehhez még hozzájárul kissé felületes jellemük is, ami megnehezítheti számukra, hogy igazán mély emberi kapcsolatokat építsenek ki.

Rák (június 21. - július 22.)

A Rákok hajlamosak a túlérzékenységre és az ok nélküli sértődésre. Nehezen fogadják el a kritikát és általában túl is reagálják, még akkor is, ha építő jelleggel kapták.

Oroszlán (július 23. - augusztus 22.)

Az Oroszlánok gyakran túl dominánsak és önzőek. Szeretik, ha a figyelem középpontjában állnak, és hajlamosak lenézni másokat, emiatt pedig nehézségeik adódhatnak a beilleszkedéssel.

Szűz (augusztus 23. - szeptember 22.)

A Szűzek hírhedtek kritikus hozzáállásukról. Néha túl analitikusak és perfekcionisták, ami frusztrációt okozhat a körülöttük lévők számára. Gyakran nagyon magas elvárásokat támasztanak, ami stresszt okozhat mind nekik, mind pedig másoknak.

Mérleg (szeptember 23. - október 22.)

A Mérlegek sok esetben ingatagok és döntésképtelenek. Nehéz számukra, hogy válasszanak a sok lehetőség közül, és hajlamosak a halogatásra, valamint arra, hogy másokra hagyatkozzanak.

Skorpió (október 23. - november 21.)

A Skorpiók a féltékenységükről és a túlzott irigységükről híresek. Gyakran megkérdőjelezik mások szándékait, mivel ők maguk meglehetősen bizalmatlanok.

Nyilas (november 22. - december 21.)

A Nyilasok hajlamosak a túlzott függetlenségre. Általában nehezen köteleződnek el hosszú távra, és inkább a szabadságot választják, ami nyomot hagy az emberi kapcsolataikon is.

Bak (december 22. - január 19.)

A Bakok hírhedtek a munkamániájukról és túlzottan ambiciózus hozzáállásukról. Gyakran túlhajszolják magukat a siker érdekében, és hajlamosak elhanyagolni az egyensúlyt a munka és a magánélet között.

Vízöntő (január 20. - február 18.)

A Vízöntők sokszor kerülik az érzelmeket és azt, hogy egy kapcsolatba mélyebben belebonyolódjanak. A gyakorlat helyett inkább a gondolatokra és az elméleti szinten működő dolgokra összpontosítanak, ami bizony növeli a távolságot köztük és a többi ember között.

Halak (február 19. - március 20.)

A Halak hajlamosak elmerülni a saját világukban és összemosni a valóságot a fantáziával. Néha képtelenek meghúzni a határokat, és emiatt túl befolyásolhatóvá és álmodozóvá válhatnak.

