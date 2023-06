Ha valamiről nem lehet eleget beszélni, az a folyadékbevitel fontossága. Általános probléma, hogy a szükségesnél kevesebb folyadékot fogyasztunk, pedig a hidratáltságtól függenek az egészséges életfunkcióink, és a normál anyagcserénknek is ez az egyik alappillére.

Nem vagyunk elég tudatosak

Általában nem tudatosul bennünk, mennyire fontos a víz a szervezetünknek. A kiegyensúlyozott életfunkciókhoz nemcsak az elvesztett folyadék pótlására kell odafigyelnünk, hanem érdemes kicsit több vizet bevinni. Ez a nyári időszakra különösen igaz. Egy kutatás szerint a magyarok egyáltalán nem tudatosak, a lakosság több mint felének fogalma sincs arról, mennyi vizet iszik, mert nem követi a napi folyadékbevitelét. Ráadásul 6 százalékuk saját bevallása szerint nem is iszik vizet. A szülőknek csupán a kétharmada figyel a gyermeke folyadékbevitelére, ezt is csak 18 éves koráig teszi. Fontos lenne pedig, hogy a legkisebbekben is tudatosuljon, mennyire fontos a folyadékbevitel.



Sokan hozzák fel kifogásnak azt, hogy a sok ivástól folyton vécére kell járni, ez pedig kényelmetlenséget okoz. Pedig a bőséges folyadékbevitel megkönnyíti a vesék feladatát, és a gyakori vizelés átöblíti a hólyagot, így a hólyaghurutot is megelőzhetjük.

Így okoz a kevés folyadékfogyasztás hólyaghurutot

Korábban a húgyhólyagot steril szervnek tekintették. Ha valakinek a vizeletében az orvosok kórokozót mutattak ki, azonnal hólyaghurutot diagnosztizáltak. A legújabb kutatások bebizonyították, hogy a hólyagnak is saját mikrobiomja, azaz baktériumflórája van, csakúgy, mint a bélrendszernek vagy a hüvelynek. A húgyhólyag flórája abban különbözik a test többi részén található mikrobiomoktól, hogy ott sokkal kisebb számú és sokkal kevesebb típusú mikroorganizmus van jelen, hiszen ez a szerv a vizeletürítéssel folyamatosan tisztul. Ha felborul a húgyhólyag flórája, annak egyértelmű jele a húgyúti fertőzés. Ha keveset iszunk, a vizelet pang a húgyhólyagban, és nem ürül elégszer. A pangó, testmeleg vizelet ideális táptalaj, könnyedén elszaporodhatnak benne a baktériumok. A bélbaktériumok néhány törzse 17-30 percenként képes osztódni a langymeleg vizeletben. Leggyakrabban a tévelygő bélbaktériumok a felelősek a visszatérő hüvelyi fertőzések és a visszatérő hólyaghurut kialakulásáért is.

A húgyhólyag egészségének a támogatásához nagyon fontos a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása, mivel így a baktériumok rendszeresen kiürülnek a húgyutakból. Vizelési inger esetén nem érdemes visszatartani az ürítést, hiszen a hólyagban pangó vizelet ideális környezet a baktériumok szaporodásához, ezért könnyebben alakulhat ki fertőzés.

Ha tudod magadról, hogy nem fogyasztasz elég folyadékot, de szeretnél ezen változtatni, kipróbálhatod az alábbi trükköket:



1. Ha uncsinak találod a vizet, tehetsz bele különböző gyümölcsöket (citrom, narancs, fagyasztott bogyós gyümölcsök), de az uborkás víz is nagyon finom és frissítő.

2. Ügyelj arra, hogy minden kávé vagy koffeintartalmú ital után igyál egy nagy pohár vizet. A koffein kihajtja a vizet a szervezetből, ezért nagyon fontos, hogy pótoljuk azt.

3. Munka közben mindig legyen az orrod előtt egy palack víz, így nem felejted el, hogy innod kell.

4. Minden pisilés után igyál egy pohár vizet, hogy újra feltöltsd a szervezetedet.

5. Ha hajlamos vagy elfeledkezni az ivásról, hívd segítségül a mobilodat: állíts be hangos emlékeztetőt, ami másfél óránként jelzi, hogy ideje egy újabb pohár vizet elfogyasztanod.

