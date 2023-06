Peller Anna és Lukács Miki 3 hónappal ezelőtt jelentette be: 14 év házasság után eválnak útjaik. Mikinek azóta voltak próbálkozásai a társkeresés terén, de a Tinderen nem lelt rá az új szerelemre.

De talán most, hogy elege téve at RTL felkérésének, szerepelni fog a Celebrandi című műsorban, melyhez felesége engedélyét kérte, Peller Anna pedig hozzá is járult, hogy Miki a tévében keresse a boldogságot.

S hogy milyen hölgyre vágyik Lukács Miki?

"Számomra nagyon fontos egy nőben az empátia, az intelligencia, a kedvesség, illetve az, hogy ne csupán magával foglalkozzon. Nyilvánvalóan nincs garancia arra, hogy a műsornak köszönhetően találok majd társat, de ha mégis, az hosszú folyamat lesz, mire teljesen beengedem az életembe, hiszen van egy kislányom. Ám ha úgy hozza az élet, hogy valakivel tényleg elkezdene kialakulni köztünk valami komoly, valószínűleg kikérném az adott hölgyről Anna véleményét is, hiszen továbbra is nagyon fontos számomra, hogy mit gondol. Persze, ez még a jövő zenéje" - árulta el a Blikknek a tévés.