„Élete utolsó éveiben, minden bizonnyal attól kezdve, hogy férje meghalt, a királynő nagyon sokat szenvedett. Az utolsó hónapokban természetesen sokkal rosszabb lett; a platina jubileum idején már nem nagyon látott, nem nagyon hallott, és könnyen összezavarodott. Alig mozdult ki a windsori kastélyban lévő lakásából. A jubileumon az erkélyen való megjelenés titáni erőfeszítést igényelt tőle" - állítja a barát.

Akkorra a királynő az erkélyen kívül sehol csupán az ünnepség fináléján jelent meg, a koncertre sem ment el, ahova az eredeti tervek szerint szeretett volna eljutni.

A barát hozzátette, hogy Harrynek és feleségének, Meghan Markle-nek csendben kellett volna maradnia, amikor számukra is világossá vált, hogy a herceg nagymamája haldoklik és fizikai fájdalmakkal küzd.

„Annak lett volna itt az ideje, hogy Harry és Meghan leharapja a nyelvét. Ehelyett elkészítették a hihetetlenül bántó sorozatot és interjúk végtelen folyamában támadták élete munkáját" – osztotta meg gondolatait a bennfentes, aki szereint lélekzetelállító kegyetlenség volt Harrytől, hogy akkor jelentette be, hogy emlékiratot ír, amikor tudta, hogy a nemrég megözvegyült nagymamája haldoklik.

A barát arra reagálva mondta el véleményét, hogy a sussexi hercegi pár bejelentette, többé nem nyilatkoznak a királyi családdal kapcsolatos problémáikról.

„Az az elképzelés, hogy most némasági fogadalmat tesznek az általuk okozott károk után, még ha igaz is, melyben igencsak kételkedem, nem csillapítja néhány barátja haragját és undorát" - írja egy brit oldalra hivatkozva a Page Six.