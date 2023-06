Peller Mariann és Juni György 2022 októberében jelentették be, hogy házasságuk véget ért. Ezután felröppentek pletykák arról, hogy Mariann már meg is próbált továbblépni, és bár az állítólagos udvarlója sejtelmes nyilatkozatot tett, a műsorvezető nem beszélt arról, hogy új kapcsolata volna. Sajtóértesülések szerint ráadásul a házaspár ismét közeledik egymáshoz, pünkösdkor fiaikkal együtt látták őket kirándulni. Egy hozzájuk közel álló forrás szerint dolgoznak a házasságuk megmentésén.

"Mariannék megpróbálják megmenteni a házasságukat. Az az igazság, hogy a szakítás is eleve egy hosszú folyamat volt náluk. Semmit sem kapkodnak el, ezt jól példázza, hogy még a válókeresetet sem nyújtották be, pedig tavaly októberben jelentették be, hogy külön utakra lépnek. Mostanában egyre több a közös családi programjuk a gyerekekkel négyesben, amely mindenképpen biztató. Most mindketten úgy érzik, már nem más irányba tart a hajójuk, de azért még sokat kell dolgozniuk azon, hogy minden rendbe jöjjön közöttük, ha ez egyáltalán lehetséges. Mindenesetre az esélyét megadják ennek. Bízom benne, hogy sikerül nekik, vannak jelek, amelyek azt mutatják, lehet esély a békülésre. Szurkolok nekik" - mondta az illető a Blikknek.