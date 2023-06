A Balatoni Limnológiai Intézet Őszintén a Balatonról című, online is követhető konferenciáján a szakemberek arra próbálták felhívni a figyelmet, hogy strandolóként túl magasra tesszü a mércét, folyamatosan változnak az igényeink. Korábban az 50-60 centis vízállásnál pánikoltunk be, hogy jaj, kiszárad kedvenc tavunk, ma már a 100-120 centis vízszintet is alacsonynak ítéljük meg. Szemléletváltásra volna szükség.

„Ezeknek a tavaknak a szélsőséges vízállása és a kiszáradása is természetes volt, de ma már az igények határoznak meg limiteket, akár alacsony, akár magas a vízállás, kicsapja a biztosítékot" - mondta Láng István, a az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) főigazgatója, aki azt is elmondta, hogy hazánknak két és fél sekélyvizű tava van: a Balaton, a Velencei-tó és a Fertő-tó fele.

„Amikor 40-50 centis volt 2000–2003-ban a vízállás, az volt a társadalmi reakció, nézzük csak meg az akkori sajtót, hogy nem lesz már üdülőtó a Balaton. Most jóval magasabb a vízszint, de mindig a megszokotthoz képest ítélik meg az emberek. Hiába emelték 100-ról 120 centiméterre, nem vagyunk elégedettek. Tavaly már 70 centinél armageddont vizionáltak egyesek" - emelte ki Honti Márk, az ELKH-BME Vízgazdálkodási Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa, hozzátéve:

„Még az optimista klímamodellek is úgy számolnak, hogy 2040 körül megint 40-50 centis Balaton lesz. Durva vízszintingadozások jöhetnek, és annyira drámaiak lehetnek az események, hogy nem sokat számítana, ha feljebb toljuk a vízszintet. A modell pozitívuma, hogy még 2100-ra sem fog kiszáradni a Balaton, de az kérdés, hogy tudjuk-e használni bármire is" - írja a Telex.