Nyilvánvaló tény, hogy az elfogyasztott ételek, azok összetétele valamilyen formában befolyásolja a szervezetünk működését. Vannak köztük olyanok, amelyek a testünk kipárolgására is hatással vannak – magyarul, kellemetlen testszagot okoznak, még akkor is, ha amúgy egészségesnek mondhatók. Fontos tudnod, melyek ezek az ételek, nehogy valamilyen fontos esemény – állásinterjú, randi – kellemetlen szituációba kerülj. A Mindmegette most összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat.