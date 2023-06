Normális esetben az áram csak a nyáklap előre meghatározott útvonalain át mozoghat, de ha a készülék beázik, össze-vissza kezdenek az elektronok száguldozni a készülékben. Ha szerencséd van, és a nedvesség elpárolog, a készülékben akkor is maradandó károk keletkeznek, mert a kicsapódó só és a keletkező rozsda rövidzárlatot képez az egymáshoz rendkívül közel futó áramutak között. Ebből következik, hogy a legfontosabb teendő, hogy beázás esetén mielőbb áramtalanítsd a telefont! (Vedd ki az akkumulátort, de legalábbis kapcsold ki a készüléket.)

Jó, ha tudod: víz és víz között óriási különbség van! A desztillált vízben szinte semennyi, a normál édesvizekben kevesebb, a tengervizekben viszont rendkívül sok oldott ásványi anyag van. Minél sósabb a víz, ami bejut a készülékbe, annál hevesebb reakciókat válthat ki, és komolyabb, maradandó károkat okozhat. És azért valljuk meg, annak vajmi kevés az esélye, hogy desztillált vízbe pottyanjon a telefonod...

Rizsbe temetés és egyéb „futottak még" kategóriás módszerek

Ha sikerül is kiszárítani a mobilt a kétes, netes praktikákkal (rizsbe temetés, hajszárítózás, radiátoron pihentetés), a kicsapódó sók valószínűleg visszamaradó rövidzárlatot okoznak majd. Az ilyen zárlatok végzetes impulzust adhatnak a memóriának (teljes adatvesztés), megolvaszthatnak csatlakozókat, vagy akár az akkumulátor felfújódásához is vezethetnek.

Ilyenkor egyetlen esély marad: a szakszerű szétszerelés és teljes körű tisztítás, mielőtt bármi mást kezdenél a készülékkel (szervizelés, adatmentés).

„Rengeteg házi módszer kering az interneten arról, hogy lehet visszahozni egy elázott készüléket a biztos halál torkából, ezeknek a többsége sajnos többet árt, mint használ, sőt néha egyenesen veszélyesek is!" – árulta el Forgács András, az Emlékmentő Digitalizáló Stúdió mobil adatmentési szakembere. Öt dolgot ki is emelt a szakértő, ezeket különösen fontos elkerülni, ha fontos nekünk a telefonunk:

Bekapcsolás és töltőre helyezés: nemcsak garancia a végső kegyelemdöfést megadó zárlatra, de nagyon balesetveszélyes is! Akár te is áramütést szenvedhetsz, de az aksi is komoly veszélyforrásá válik tőle

Nyomogatás: ezzel sajnos csak még több vizet pumpálsz oda, ahova nem kéne

Rázogatás, ütögetés: ettől nem lesz kevesebb víz a készülékben, de legalább jól szétterjed benne mindenütt.

Fújkálás: szintén vizet juttathatsz vele a telefon még ép részeibe.

Hajszárítózás: a forró levegővel ugyan elpárolog a víz, de jó eséllyel a házból nem tud majd távozni, sőt, gőzként még mélyebbre hatol majd.

„Az én telefonom vízálló, IP68-as besorolású!"

Nagyon dicséretes, de sajnos a gyakorlatban ez nem jelent garanciát arra, hogy képes kivédeni a beázást... Főleg, ha esetleg volt már a kijelző cserélve, vagy bármi más okból megbontva a gyári ragasztás.

Az elektromos készülékek csepp- és porállóságát meghatározó standardok speciális, laboratóriumi körülmények között vizsgált esetekre határozzák meg (pl. megadják, hogy milyen szögből, milyen erősségű és típusú vízsugár éri a telefont a teszten). A vízállóságot jelölő szám esetében sok kritériumnak kell optimálisan fennállnia, hogy a készülék teljesítse a teszten elért eredményt. Egy kevésbé jól szigetelt telefon esetén bőven elég, ha a töltőcsatlakozóval felfelé dugod a zsebedbe és elkapsz egy nyári záport...

Ezt teheted, ha már megtörtént a baj

Fontos, hogy a készüléket azonnal áramtalanítsd! Vedd le a tokot, majd távolítsd el a SIM – és memóriakártyát is. Itasd fel a vizet papírtörlő segítségével, majd mielőbb fordulj szakértőhöz! A szervizek sajnos nem mentenek adatot; gyakori, hogy a készüléket ugyan működőképesen, de a gyári állapot visszaállításával, azaz lenullázva adják vissza. Emiatt fontos, hogy a nélkülözhetetlen fájlokról mindig készíts biztonsági másolatot, vagy tárold őket felhőben. Ha ezt elmulasztottad, de már beütött a baj, szerviz előtt érdemes szakemberhez fordulni, aki segít menteni a menthetőt.