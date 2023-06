Hosszú ideje húzódik a botrány Opitz Barbi családjában, a fiatal lányt és barátját, Albertet folyamatosan zsarolja és fenyegeti Barbi édesapja. Az énekesnő most megmutatott egy üzenetet, amit az apja küldött neki.

Májusban kezdte újra kapcsolatát Opitz Barbi és Serleg Albert, ami miatt az énekesnő családja és barátai is kiborultak. Barbi édesapja Instagramon üzent Albertnek, aminek a vége egy folyamatos ado-kapok lett. Bár úgy tűnt, hogy az édesapja békülni szeretne, egy üzenettel bebizonyította, hogy nem így van.

Barbi nem hagyja magát tovább, Instagram-oldalán 24 óráig elérhető sztorijában mutatta meg hogy édesapja, Tamás milyen fenyegető üzenetekkel bombázza őt.

"Megkértelek sokszor apa, hogy fejezd be a képmutató, álszent szereplést. Ilyet nyilatkozol, hogy mellettem állsz mindenben? Mekkora álszent szöveg. Akkor nézzük, miért is nem beszélek veled..." – írta Barbi, majd megmutatta az sms-ek tartalmát.

"MOST MÁR TUDOM, HOGY HOL VAGY, KÓKÁN! AZ EGÉSZ B*ZI BARÁTAIDAT, Albit kinyírom. MOST MEGYEK ÉS MEGKERESLEK! TE MOCSOK, most már tudom, hogy egy rossz k*rva vagy! ÉN HA MEGHALOK, TE LESZEL AZ OKA, TE SÁTÁN! SZOPJAD A BÜDÖS F*SZOKAT, TE PORNÓ G*CI! Megöllek"– fenyegette meg lányát és annak barátját Tamás, amit Barbi sem hagyott szó nélkül.

"Na ezért nem beszélek vele... Soha egy rossz szót nem szóltam neki, amelyik apa így beszél a gyerekével, sajnos nem hinném, hogy a jóindulat, a szeretet szól belőle. Jóideje halálosan fenyeget. Azért mindenhol van egy határ. Többször megbocsájtottam, de ezt már nem tudom tovább eltűrni, sosem fog megváltozni. A rajongóimon keresztül is üzenget, hogy meg fog ölni minket, stb. Nem akartam ezeket kirakni, de már nem bírom, hogy napi szinten próbál szerepelni azzal, hogy ő milyen jó apa" – írta Barbi.