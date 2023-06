A Börzsöny hazánk egyik legvadregényesebb vidéke. Ennek oka lehet, hogy tömegközlekedéssel többnyire nehezebben megközelíthetőek a túrák kiindulópontjául szolgáló települések.Az oda- és visszaúthoz is komoly logisztika szükséges, így sokan inkább a Pilist választják kirándulási helyszínül, ahol gyakran csak vonathoz vagyunk kötve, buszkapcsolódást nem kell néznünk. A Börzsöny déli részének egyik leglátványosabb túráját, a Sas-hegy, Só-hegy, Kopasz-hegy hármas csúcsának megmászását mégsem érdemes kihagynunk, ami ráadásul könnyen megközelíhető, például Márianosztráról, ahová vissza is térhetünk, ha körtúrában gondolkozunk.

Ha Márianosztrán járunk, már a faluban azonnal szembetűnik az 539 méteres Kopasz-hegy csúcsa. Nevét természetesen a kinézetéről kapta, a csúcsa szinte teljesen tar. A zöld és piros + túrajelzésen elindulva előbb egy széles földúton megyünk, amely mindenki számára jól járható, onnan kanyarodunk rá néhány kilométer múlva arra az ösvényre, amely a csúcsra vezet.

A Kopasz-hegy a Börzsöny egyik legszebb pontja, rálátni a Dunakanyarra és kivehető onnan az esztergomi bazilika épülete is. Sziklás gerincén gond nélkül végigsétálhatunk, amelynek végén egy kereszt is található.

Ha tiszta az idő, jól kivehető a szlovákiai Burda hegy, de tavasszal a rengetegféle - fennsíkon őshonos - virágban is gyönyörködhetük. Azon az ösvényen megyünk le a hegyről, ahol feljöttünk és újra megpillantjuk a zöld túrajelzést. Előbb a Lengyel rétek mellett haladunk el, ahol, ha szerencsénk van, őzet is láthatunk, és itt találjuk az útjelző táblákat is.

A szabályos kúp alakú Só-hegyet (valahol Sós hegynek nevezik) a zöld sáv jelű ösvényen érjük el. De előtte még érdemes a Kopasz-hegyről is néhány pillantást vetni rá.

Sziklás, szűk ösvényen haladunk, előbb a Só-hegy válla nevű csodás hegyoldalt érjük el, onnan a szinte körpanormát nyújtó 584 méteres hegycsúcsra mászunk fel, és megcsodálhatjuk egy másik látószögből a korábban már bejárt Kopasz-hegyet, de előttünk magasodik a Nagy-Galla és a sziklás Hegyes-tető is.

Észak felé fordulva a 609 méteres Nagy-Sas-hegyet láthatjuk, amely felé haladunk. Előbb a Nagy-réten haladunk át, majd a zöld csúcsjelzésen egy emelkedő ösvényen haladunk. Mivel a hegynek nincs különösebb kilátópontja, ha nem ragaszkodunk a sportértékhez, akkor a hegyre vezető kaptató, majd a lefelé vezető meredek lejtő meredek lejtő kihagyható. A Nagy-Sas-hegy csúcsát a Zöld jelzés kerüli meg.

Ezt követően a Zöld + jelzésen Nagyirtáspusztát érjük el, ahol, ha igazodunk a menetrendhez, felülhetünk a Nagybörzsöny és Szob között közlekedő erdei vasútra is, de mielőtt visszakanyarodnánk, betérhetünk egy erdei hotel éttermébe is.

Innen már nem kell különösebb kaptatókkal megbirkóznunk, a Piros + és a Mária-út jelzésein kényelmesen visszasétálhatunk Márianosztrára, ahonnan, ha nem kocsival jöttünk, busszal érjük el a szobi vasútállomást. Ha van még időnk a busz indulásáig, érdemes körülnézni a faluban: a központtól nem messze található a kegytemplom, amit pár perc alatt el is érünk.

A körtúra körülbelül 12-13 kilométeres, de kisebb kitérőkkel gyorsan hozzátehetünk még néhányat. A szintemelkedés 420 méter, ami egy átlagos állóképességű embernek - pláne kisebb pihenőkkel és a Nagy-Sas hegy megkerülésével - könnyen teljesíthető.