Szezonváltó női cipők: ezek a papucsok tökéletesek lesznek őszre is

Sajnos hamarosan el kell búcsúznunk a nyártól, ami azt is jelenti, hogy eljön az a divat szempontjából kínos időszak, amikor minden ruhadarabodat túl vékonynak vagy pedig túl melegnek érzed. Ne hagyd, hogy a szeszélyes időjárás meggátoljon az önkifejezésben! Összegyűjtöttük azokat az átmeneti női cipőket, amikkel könnyen átvészelheted ezt az időszakot.

Megtaláltuk a legjobb átmeneti női cipőket

Forrás: Getty Images Europe

Átmeneti női cipők divatguru módra

Ha olyan cipőt keresel, ami a hűvösebb és melegebb napokon is ideális, akkor a legfontosabb szempont a kialakítás. A legpraktikusabb, ha egy félig nyitott, félig zárt fazont keresel, amihez könnyen hordhatsz zoknit, lábszármelegítőt, vagy harisnyát. Gondolj olyan darabokra, mint a Mary Jane cipők, a félcipők, mokaszinok, klumpák, szőrmés papucsok. Ezekben egyszerre jelenik meg a nyár és a hideg ősz, illetve a legtöbb még az esős időjárásban is strapabíró lehet.

Összegyűjtöttük 2025 divatjának legtrendibb átmeneti cipőit, és ezekkel te is bővíteni akarod majd a ruhatáradat.

1. Dr. Martena - BUZZ - Belebújós cipő - light tan 50 390 Ft / 2. Homok Nike Sportswear házi cipő 16 990 Ft / 3. Konyak UGG házi cipő 'FUNKETTE' 44 090 Ft / 4. Bőr mule papucs állatbőrmintával 23 995 Ft / 5. Mary Jane balerinacipő 9 995 Ft / 6. Moon Boot Sandal Band Nylon 17 090 Ft / 7. Arizona gyapjas báránybőrrel 56 700 Ft

Forrás: Zalando / About You / Reserved / H&M / Office Shoes / Birkenstock

Shopping és stílustippek az átmeneti női cipőkhöz

Két évszakhoz kompatibilis cipő kiválasztásakor fontos észben tartanod a saját stílusodat és a meglévő ruhatáradat. De ne aggódj, ezzel a tipplistával könnyen megtalálhatod a számodra tökéletes darabot!