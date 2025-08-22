Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Aki hangszeren játszik, tovább él? Meglepő dolog derült ki az öregedésről

E+ - South_agency
öregedés agy hangszer
Bába Dorottya
2025.08.22.
Ha eddig még nem tanultál zenélni, egy kutatás alapján eljött az ideje. Az öregedéssel összefüggésben meglepő egészségügyi előnyét fedezték fel a hangszeren való játéknak.

Bármennyire is küzdünk ellene, az idő vasfoga előbb-utóbb mindenkit utolér. A ráncok kialakulása, bőr megereszkedése az öregedés ijesztő jele, de ennél is komolyabb probléma lehet a kognitív funkciók romlása. Egy kutatás azonban nemrégiben megállapította, hogy a zenélés, páratlan módon lassítja a mentális hanyatlást.

Hangszer az öregedés ellen
A hangszerek különösen jótékony hatással vannak az öregedés egyik tünetére.
Forrás: Shutterstock

Játék a hangszeren: az öregedés legjobb ellenszere?

Közismert tény, hogy egy hangszer – legyen az gitár, duda, oboa, hegedű, zongora – remek kikapcsolódást nyújt, javítja a ritmusérzéket. Amerikai neurológusok azonban nemrégiben felfedezték, hogy a zenélés még az időskori elbutulástól, agysorvadástól is megóv.

Nagyjából 40 éves kortól kezdődően – ez személyenként változhat – az agytérfogat évente mintegy 5%-kal zsugorodik: csökken a neuronok, szinapszisok száma, lankad az ingerület átvitel.

Mind a fehér, mind a szürkeállomány csökken, és az érintett területek gyakran a memóriáért és térbeli érzékelésért felelős hippokampusz, valamint az alkalmazkodásért és problémamegoldásért felelős prefrontális kéreg. Új kihívásokkal azonban frissen tartható az elme, mivel arra készteti az agyat, hogy új idegpályákat alakítson ki.

A kirakózás, kötögetés, új sportág, kötögetés, festés remekül ellensúlyozzák az elme öregedését, azonban közülük is kiemelkedik a hangszeren való játék jótékony hatása, mivel valamennyi agyterületet átmozgat.

Hogyan segíti a hangszeren való tanulás az öregkori agyzsugorodást?

Mivel egy hangszeren való játék során többek között a hallásért, kottaolvasásért, kéz és ujjak összehangolt mozgására is oda kell figyelni, az egész agykérget megedzi a zenélés. Frissen tartja a memóriát és javítja a végrehajtó funkciókat, segíti a koncentrációt ez a kreatív tevékenység.

Kétkezi koordinációt igényel, az pedig csak hab a tortán, hogy remek szórakozás, feldobja a mentális egészséget, kihúz a kiégésből.

A zenélés jótékony hatásait számos kutatás alátámasztotta: egy 2020-a kísérletben zenei előélettel nem rendelkező idősek esetén állapították meg, hogy három hónap szájharmonikázás után javult verbális memóriájuk. Egy 2022-es tanulmány pedig hat hónap zongora terápia után mutatta ki, hogy a nyelvvel és memóriával kapcsolatos agyi régiók struktúrája javult.

Hangszer tanulás felnőttként? Miért is ne!

Aki attól fél, hogy felnőttként már túl késő elkezdeni hangszeren játszani, súlyos tévedésben él, hisz sohasem késő új dolgokba kezdeni. Első és legfontosabb lépés a megfelelő hangszer kiválasztása: érdemes olyat választani, aminek tetszik a hangzása, nem túl bonyolult és el tudjuk képzelni, hogy éveken keresztül rendszeresen gyakorlunk rajta.

Kezdőként érdemes a legolcsóbb, kezdő hangszereket kiválasztani, később aztán vehetünk komolyabb zenei eszközöket – Feltéve, hogy mi is komolyan gondoljuk.

Tudatosítani kell magunkban a célt, valamint azt, hogy évek kitartó gyakorlása kell ahhoz, hogy egy bizonyos szintet elérjünk. Mehetünk magántanárhoz, csoportos órákra, bevállalósok autodidakta módon is nekiveselkedhetnek. (Plusz pont, hogy felnőttként a kötelező szolfézs órákat sem kell végigszolmizálni.) A zenélésben nem az a lényeg, hogy ki mennyire profi, egyszerűen élvezni kell azt, amit csinálunk.

 

Ebből a videóból megismerheted azt a 10 hangszert, amit a legegyszerűbben meg lehet tanulni: 

