Aki hangszeren játszik, tovább él? Meglepő dolog derült ki az öregedésről

Bármennyire is küzdünk ellene, az idő vasfoga előbb-utóbb mindenkit utolér. A ráncok kialakulása, bőr megereszkedése az öregedés ijesztő jele, de ennél is komolyabb probléma lehet a kognitív funkciók romlása. Egy kutatás azonban nemrégiben megállapította, hogy a zenélés, páratlan módon lassítja a mentális hanyatlást.

A hangszerek különösen jótékony hatással vannak az öregedés egyik tünetére.

Forrás: Shutterstock

Játék a hangszeren: az öregedés legjobb ellenszere?

Közismert tény, hogy egy hangszer – legyen az gitár, duda, oboa, hegedű, zongora – remek kikapcsolódást nyújt, javítja a ritmusérzéket. Amerikai neurológusok azonban nemrégiben felfedezték, hogy a zenélés még az időskori elbutulástól, agysorvadástól is megóv.

Nagyjából 40 éves kortól kezdődően – ez személyenként változhat – az agytérfogat évente mintegy 5%-kal zsugorodik: csökken a neuronok, szinapszisok száma, lankad az ingerület átvitel.

Mind a fehér, mind a szürkeállomány csökken, és az érintett területek gyakran a memóriáért és térbeli érzékelésért felelős hippokampusz, valamint az alkalmazkodásért és problémamegoldásért felelős prefrontális kéreg. Új kihívásokkal azonban frissen tartható az elme, mivel arra készteti az agyat, hogy új idegpályákat alakítson ki.

A kirakózás, kötögetés, új sportág, kötögetés, festés remekül ellensúlyozzák az elme öregedését, azonban közülük is kiemelkedik a hangszeren való játék jótékony hatása, mivel valamennyi agyterületet átmozgat.

Hogyan segíti a hangszeren való tanulás az öregkori agyzsugorodást?

Mivel egy hangszeren való játék során többek között a hallásért, kottaolvasásért, kéz és ujjak összehangolt mozgására is oda kell figyelni, az egész agykérget megedzi a zenélés. Frissen tartja a memóriát és javítja a végrehajtó funkciókat, segíti a koncentrációt ez a kreatív tevékenység.

Kétkezi koordinációt igényel, az pedig csak hab a tortán, hogy remek szórakozás, feldobja a mentális egészséget, kihúz a kiégésből.

A zenélés jótékony hatásait számos kutatás alátámasztotta: egy 2020-a kísérletben zenei előélettel nem rendelkező idősek esetén állapították meg, hogy három hónap szájharmonikázás után javult verbális memóriájuk. Egy 2022-es tanulmány pedig hat hónap zongora terápia után mutatta ki, hogy a nyelvvel és memóriával kapcsolatos agyi régiók struktúrája javult.