2025. aug. 22., péntek

A NASA szerint hamarosan bekövetkezhet – Mi történik, ha egy űrhajós meghal az űrben?

Shutterstock - Dima Zel
Bednár Dávid
2025.08.22.
Azt már feltehetően tudod te is, hogy az űrhajósok, hogyan oldják meg, ha a kétbetűs kitérőre kell menniük, vagy már arról is hallhattál, hogy az űrnek állítólag égett szaga van. De azt tudod, hogy mi történne, ha mondjuk az űrállomáson az egyik űrhajós váratlanul meghalna?

Kapu Tibor és csapata szerencsére biztonságban hazatért nemrég, ugyanakkor nehéz helyzetek mindig alakulnak a Földön kívül, gondoljunk csak a tavaly fennrekedt két űrhajósra, akiknek sokan integettek a Földről karácsonykor és szilveszter estéjén, és szeretteik is rendkívüli módon izgultak értük. Pár évtizede még tragédia is történt, mikor 1971-ben a Szojuz-11 háromfős legénysége fulladt meg, miután a légkörbe visszatérés előtt nyomáscsökkenés alakult ki az űrhajójukban. 

Eddig összesen 676 űrhajós járt a világűrben.
Forrás: Shutterstock

Az űrhajós halála

Erre az esetleges tragédiára a NASA titokban készült fel. Állítólag sajtóközlemények, és mindenféle felhajtás nélkül 2012-ben felküldtek egy tárolóegységet a Nemzetközi Űrállomásra. A lezárt zsákszerű eszközt az emberi maradványok tárolására fejlesztették – írja a Scientific American.

A NASA felkészült egy tragikus eseményre, mivel annak ellenére, hogy az űrhajósok bonyolult, és mindenre kiterjedő vizsgálatok és tréningek után indulhatnak csak az űrbe, a többségük az idősebb korosztályt képviseli, az átlag életkor 50 évre tehető. Az űrügynökség a kiválasztási folyamatainál most igyekszik egyre fiatalabb legénységi tagokat találni.

Holttest-szabályzat a Nemzetközi Űrállomáson

Az űr veszélyes, ezt abból is lehet sejteni, hogy az asztronautáknak milyen sok szabályt kell betartaniuk, hogy minden rendben menjen a csillagok között. Amennyiben valaki meghal az űrállomáson, a legénység tagjainak a testét az előbb említett tárolóegységbe kell helyezniük, miután mintákat vettek a testből, a földi irányítás egyik orvosának útmutatásával, majd a tárolót egy nyomásmentes területre kell vinniük.

Ez a zsák szinte mindent tud: nedvességet nyel el, csatlakozik az állomás hűtőrendszereihez és szagtalanító szűrőket is használ. A legénység többi tagja visszatéréskor a zsákot az üléshez is tudja rögzíteni, és külön tasakjai vannak a név és az országzászló számára.

A speciális tárolót a katonai testzsákok mintája alapján készítették.
Forrás: Youtube

A zsák 40 napig működik tökéletesen, ezt 2019-ben egy amerikai egyetemen vizsgálták. A NASA még úgynevezett esésteszteket is végzett vele, a kísérlet szerint öt méter magasból dobálták le, amiből végül megállapították, hogy egy rizikósabb leszállást is kibírna.

Egy a bökkenő. A tesztek a Földön történtek, és senki nem tudja, hogy az űrben hogyan bomlana egy test pontosan, és hogy a zsák valóban meg tudná-e úgy őrizni a szöveteket, hogy utána egy halottkém azt meg tudja vizsgálni. Tehát a protokoll él, de a többi jelenleg ugyanolyan sci-fi, mint az Alien-filmek. Bár inkább ne tudjuk meg, hogy működőképes-e a tárolóegység.

Az utolsó űrséta

Arra is megvan a terv, ha valamelyik űrhajós esetleg egy űrséta közben hal meg, ilyenkor, ha be tudják gyűjteni a vákuumhatás miatt szétroncsolódott testét, akkor egy speciális, erre kijelölt burokba kell helyezniük a többieknek, hogy megőrizzék a társuk méltóságát.

A NASA űrhalál-szabályzata szerint a legfontosabb az élők épsége, valamint a küldetés, de ha annyira megviseli a legénység többi tagját az űrutazó kollégájuk halála, akkor visszatérhetnek a Földre.

