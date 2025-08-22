Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 22., péntek Menyhért, Mirjam

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
recept

Fiatalító csoda a pohárban – Így készül a joghurtos kékszőlő-parfé

recept desszert szőlő
Life
2025.08.22.
Kényeztesd magad egy pohárnyi luxussal, ami a szépségedért és egészségedért is dolgozik! Egyszerű és fiatalító szőlős desszert receptje következik!

Vannak napok, amikor vágyunk valamire, ami finom, szép, egészséges – és egy cseppnyi luxust csempész a hétköznapokba. A joghurtos kék szőlő parfé pontosan ilyen: krémes, ropogós, frissítő és tele van a női szervezet számára fontos vitaminokkal és antioxidánsokkal. Ez a kék szőlős desszert valóban pillanatok alatt elkészül, ráadásul a szőlő fiatalító hatása miatt a bőröd is hálás lesz érte!

A szőlő jótékony hatásai: fiatalít , egészséges és finom
A szőlős desszertek azért is bizonyulnak remek választásnak, mert lédúsak, ami nyáron különösen jól tud esni.
Forrás: Shutterstock

Miért a kék szőlős desszert a titkos fegyverünk?

A kék szőlő nemcsak borként lehet kedvenc, mivel maga a gyümölcs igazi szépség- és egészségbomba. Gazdag rezveratrolban, egy erős antioxidánsban, ami segít a sejtek fiatalon tartásában és lassítja az öregedést. A szőlő jótékony hatásai közé tartozik, hogy támogatja a bőr rugalmasságát, csökkentheti a ráncok kialakulását, és megőrzi a bőr természetes ragyogását.

A benne lévő C-vitamin elősegíti a természetes kollagén termelődését, így a bőr feszesebb lesz, míg a K-vitamin a vérkeringést és a csontok egészségét erősíti. A szőlő flavonoidjai gyulladáscsökkentő hatásúak, így a pattanások és bőrirritációk ellen is hatékonyak. A rosttartalom támogatja az emésztést, a természetes cukor pedig gyors energiát ad – tökéletes szüneti snackként.

A kék szőlős desszertek nem csak finomak, d egészségesek is és fiatalítanak - ezek a szőlő jótékony hatásai
A Joghurtos szőlős desszert receptje végtelenül egyszerű, de annál finomabb.
Forrás: Shutterstock

A joghurtos kékszőlő-parfé receptje

Hozzávalók (2 adaghoz):

  • 400 g natúr görög joghurt
  • 3-4 evőkanál méz
  • 100 g ropogós granola
  • 200 g friss kék szőlő, megmosva, leszemezve
  • Pár levél friss menta

Elkészítés:

A kék szőlőt szemezd le és mosd meg. A joghurtot keverd el a mézzel krémesre. Jöhet is a rétegezés egy szép üvegpohárban: joghurt, granola, szőlő, ezt ismételd, míg tele nem lesz. A tetejére szőlő, kevés granola és mentalevél kerüljön.  Ha extra hűsítő hatást szeretnél, tedd a szőlőszemeket a hűtőbe 30 percre vagy fagyaszd le előtte. Ezt a receptet a rohanós reggeleken vagy munka közbeni szünetben is pillanatok alatt elkészítheted. Mivel a szőlő egészben kerül a pohárba, megőrzi a teljes vitamin, rost és ásványi anyag tartalmát, ráadásul nem tudod felfalni az egészet három perc alatt. Édes íze kielégíti a desszert utáni vágyat, de nem okoz cukorsokkot.

Szépség belülről és kívülről

Ez a szőlős desszert nemcsak finom, hanem jótékony a bőrre, hajra és az általános közérzetre is. Segíthet a hormonális változások miatt jelentkező bőrproblémák enyhítésében is, hiszen tele van sejtvédő anyagokkal. És ami a legjobb: a pohárban a méz csillogása, a joghurt fehérje és a kék szőlő mély lila színe igazi vizuális élményt nyújt – mintha egy kis üvegbe zárt luxust ennél. Legyen szó reggeliről, délutáni nassolásról vagy egy barátnős brunchról, ez a kék szőlős desszert recept mindig jó választás. Kényeztesd magad vele, és élvezd, hogy minden falat finom, egészséges és fiatalító!

Botox a pohárban: fordítsd vissza a bőröd öregedését ezzel az itallal

Minden korty maga a fiatalság. Ha botox helyett szeretnéd, hogy a bőröd természetes módon üde és feszes maradjon, akkor próbáld ki ezt az italt. Olvass tovább a receptért.

Nyári csábítás: sárgadinnyés-túrós pohárdesszert

Sárgadinnye és túró ízletes találkozása, roppanós müzlivel megkoronázva. Friss, üde és ellenállhatatlanul finom. Készítsd el, és zsebeld be az elismerő szavakat!

Diana hercegné szuperegészséges reggelije ma már az influencerek kedvence - Így készítsd el!

A divat és az egészségtudatosság úttörője volt. Diana hercegné évtizedekkel megelőzte korát. 28 év telt el tragikus halála óta, de az, hogy mi volt a kedvenc reggelije, csak most derült ki.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu