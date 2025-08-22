Fiatalító csoda a pohárban – Így készül a joghurtos kékszőlő-parfé

Vannak napok, amikor vágyunk valamire, ami finom, szép, egészséges – és egy cseppnyi luxust csempész a hétköznapokba. A joghurtos kék szőlő parfé pontosan ilyen: krémes, ropogós, frissítő és tele van a női szervezet számára fontos vitaminokkal és antioxidánsokkal. Ez a kék szőlős desszert valóban pillanatok alatt elkészül, ráadásul a szőlő fiatalító hatása miatt a bőröd is hálás lesz érte!

A szőlős desszertek azért is bizonyulnak remek választásnak, mert lédúsak, ami nyáron különösen jól tud esni.

Forrás: Shutterstock

Miért a kék szőlős desszert a titkos fegyverünk?

A kék szőlő nemcsak borként lehet kedvenc, mivel maga a gyümölcs igazi szépség- és egészségbomba. Gazdag rezveratrolban, egy erős antioxidánsban, ami segít a sejtek fiatalon tartásában és lassítja az öregedést. A szőlő jótékony hatásai közé tartozik, hogy támogatja a bőr rugalmasságát, csökkentheti a ráncok kialakulását, és megőrzi a bőr természetes ragyogását.

A benne lévő C-vitamin elősegíti a természetes kollagén termelődését, így a bőr feszesebb lesz, míg a K-vitamin a vérkeringést és a csontok egészségét erősíti. A szőlő flavonoidjai gyulladáscsökkentő hatásúak, így a pattanások és bőrirritációk ellen is hatékonyak. A rosttartalom támogatja az emésztést, a természetes cukor pedig gyors energiát ad – tökéletes szüneti snackként.

A Joghurtos szőlős desszert receptje végtelenül egyszerű, de annál finomabb.

Forrás: Shutterstock

A joghurtos kékszőlő-parfé receptje

Hozzávalók (2 adaghoz):

400 g natúr görög joghurt

3-4 evőkanál méz

100 g ropogós granola

200 g friss kék szőlő, megmosva, leszemezve

Pár levél friss menta

Elkészítés:

A kék szőlőt szemezd le és mosd meg. A joghurtot keverd el a mézzel krémesre. Jöhet is a rétegezés egy szép üvegpohárban: joghurt, granola, szőlő, ezt ismételd, míg tele nem lesz. A tetejére szőlő, kevés granola és mentalevél kerüljön. Ha extra hűsítő hatást szeretnél, tedd a szőlőszemeket a hűtőbe 30 percre vagy fagyaszd le előtte. Ezt a receptet a rohanós reggeleken vagy munka közbeni szünetben is pillanatok alatt elkészítheted. Mivel a szőlő egészben kerül a pohárba, megőrzi a teljes vitamin, rost és ásványi anyag tartalmát, ráadásul nem tudod felfalni az egészet három perc alatt. Édes íze kielégíti a desszert utáni vágyat, de nem okoz cukorsokkot.