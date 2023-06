MC Hawer, alias Koczka Géza nincs jó véleménnyel Galambos Lajosról, és ezt erősítette meg benne a baracskai börtön fegyőreinek tapasztalata is melyet egy születésnapi fellépésen, a börtönben mondtak el neki Baracskán.

"Elmesélték, nem igazán csípik Lajcsit, ami nem meglepő. Jól ismerem őt, biztosan fennhordja az orrát odabent is. Maradjunk annyiban, hogy Lajcsi egy milliárdos üzletember, aki zenél is. Az elmondottak alapján úgy gondolom, nincs jó élete. Biztos vagyok benne, hogy megviseli a helyzet. Ráadásul megbélyegezték egy életre, ami hatással lehet a jövőjére is. Én sajnos tudom, milyen ember Galambos Lajos, ennek ellenére sem kívánnék neki rosszat. Remélem, megtalálja a helyét odabenn, és becsülettel viseli a rá kiszabott büntetést" - mondta el a Star magazinnak a mulatós zenész, kinek korábban volt konfliktusa Lajcsival, aki azt állította, zenét loptak tőle.

Bár az Artisjus kimondta, hogy erről szó nincs, a konfliktust Galambossal nem sikerült rendezni, annak ellenére sem, hogy MC Hawerék nem neheztelnek a trombitásra