Dolly azt mondja, a menedzsere hazudik, fogalma sem volt arról, hogy a gyöngyösi telepen az állatokat ilyen körülmények között tartják. Egykori munkatársa ezzel szemben azt állítja, az énekesnő nélkül nem működetett volna az ebtelep. Most azonban megszólalt az énekesnő is: a Tényeknek adott interjút.

"Fogalmam nem volt arról, hogy ott milyen állapotok uralkodnak! Akkor lett erről fogalmam, amikor megláttam az első cikkeket és fényképeket. Akkor én is leültem, és azt hittem, hogy nem jól látok" - mondta az énekesnő a kameráknak. Hozzátette, nem kell megvédenie magát, mert nincs miért.

P. Rita ezzel szemben azt mondja, hogy ebben a szituációban nem egyedül volt benne, és folyamatosan hitegették őket. Dolly anyagi haszon reményében, szaporítás céljából vitt hozzá kutyákat éveken keresztül. A ház Rita tulajdonában volt, most a kamerákat is beengedte a horrortelepre.



"Ezt már nem lehet hova magyarázni, mert ami kialakult, az kialakult. Nem azt mondom, hogy erről nem tehetek, mert de. A kutyákat el kellett volna vinni orvoshoz, az tény. Inkább felelősnek tartom maga, mint állatkínzónak" - hozzátette, ő is ott volt az állatokkal, ő is olyan körülmények között töltötte az idejét, mint az állatok. Mivel a ház egy része korábban leégett, az udvarban található fészerbe költözött. Rita azt mondja, az élete maga volt a pokol, félt Dollytól, és attól is, hogy lebukhat.

Dolly egy hónappal ezelőtt tíz kutyát vitt el erről a telepről, mert segíteni szeretett volna.

"Felhívott engem a Rita, és parancsoló üzemmódban azt mondta, hogy most azonnal beülsz a kocsiba, és lejössz ide. Elviszel innen néhány kutyát, mert itt vannak mindenféle szervezetek, és el fogják vinni a összes kutyámat. Én is megdöbbentem. Azon gondolkodtam, hogy most mit csináljak. Még mindig az volt bennem, hogy segíteni kell a Ritának, hogy ne vigyék el tőle a kutyáit. Fogalmam nem volt arról, hogy milyen látványban lesz részem" - mondta az énekesnő.

Rita kezdetben Dolly rajongója volt, az állatvédelem és az állatmentés hozta őket igazán össze. Rita az idő múlásával nélkülözhetetlenné tette magát, ő lett az énekesnő menedzsere, de szolgálataiért nem kért pénzt, azt mondta, puszta jóindulatból segít. Dolly úgy érezte, tartozik Ritának, és mivel tudta, hogy nagyon szereti a kutyákat, vásárolt neki pár állatot tenyésztés céljából. Az volt a tervük, hogy Dolly visszavonulása után a kutyatenyésztésből élnek. De onnantól kezdve, hogy megvette az állatokat Ritának, semmit sem tudott az állapotukról, a körülményeikről. Az énekesnő azt mondja, nem volt oka arra, hogy gyanakodjon, hiszen a gyöngyösi nő hamis képet festett. Néha fotókat mutatott Dollynak, azok alapján úgy tűnt, minden rendben van. Ha sejtette volna, milyen állapotok uralkodnak Ritánál, segített volna neki.

Ritát 27 millió forintra bírságolták állatkínzás miatt. Ez ellen közigazgatási perre készül, és Dollyt is feljelentette, mert állaspontja szerint az énekesnő kényszerítette borzalmas tetteire.