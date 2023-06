A cipőtárolásnál nagyon sok mindent figyelembe kell venni, a használati gyakoriságtól kezdve a cipő formájáig. Meghatározó szempont, hogy a házban hány pár cipő „lakik", hiszen nagyobb család esetében az otthoni cipőkollekció akkor is könnyen elburjánzik, ha praktikusan szerezzük be a darabokat. Ráadásul néha az érzelmi kötődés miatt is ragaszkodunk egy-egy pár lábbelihez. Nem érdekel minket, hogy a cipő már nem jó – esetleg soha nem volt igazán kényelmes –, mert abban mentünk az első randevúra...