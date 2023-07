A magas SPF-értékű, nagyjából 50-es vagy annál magasabb faktorszámú fényvédő krémek használata a legyőzhetetlenség hamis érzetét keltheti, és arra késztetheti az embert, hogy tovább maradjunk a napon anélkül, hogy újra bekennénk magunkat. Számos vizsgálat alátámasztja - függetlenül attól, hogy milyen fényvédő faktorszámot használnak az emberek -, hogy két klasszikus hibát rendszeresen elkövetünk:

kevesebb naptejet használunk, mint amennyi az optimális védelemhez szükséges (legyen az krém, spray vagy stift),

nem használjuk a napvédőket elég gyakran, nem kenjük újra se a gyereket, se magunkat.

A naptej a napvédelem második védelmi vonala

A naptejek hatékony használatának egyetlen és legjobb módja, ha a fényvédőket, naptejeket, krémeket a napvédelem kiegészítő eszközének tekintjük. A legbiztosabb napvédelmet valójában nem a naptej, hanem elsősorban más megoldások biztosítják:

tűző napra ne menjünk 11 és 15 óra között, ezen felül fontos az

árnyék,

kalap,

napszemüveg,

megfelelő ruházat.

Mit kell betartanunk, ha babával megyünk nyaralni?

A legfontosabb szabály kisgyermekeknél, hogy 1 éves korig nem ajánlott semmiféle krémet, habot, naptejet kenni a csecsemők bőrére, náluk kizárólag az első védelmi vonal jöhet szóba.

Mennyiség és gyakoriság

Azt is fontos tudnunk, hogy az alkalmazás mennyisége és gyakorisága szinte többet számít, mint a fatorszám. Ez annyit jelent, hogy a gyakorlatban egy SPF 15-ös krém, amelyet kellő mennyiségben és gyakran használunk gyermekünkre vagy magunkra, jobban véd, mint egy SPF 50+-os krém, amelyet naponta egyszer kenünk fel.

Mikor kell fényvédő krémet használni és újra használni?

Mit is jelent pontosan a "bőségesen" és a "gyakran", amikor a naptejről van szó? A legjobb, ha a naptejet még a szabadban való tartózkodás előtt - legalább 15-20 perccel a napozás előtt alkalmazzuk, Ahhoz, hogy kifejtsék hatásukat, időre van szükségük. Ez a szabály független attól, hogy milyen típusú fényvédőt használunk, legyen az kémiai, ásványi vagy kombinált készítmény. Az újbóli bekenést vízben tartózkodás, izzadással járó tevékenység vagy egy-két óra elteltével meg kell ismételni. Ezt könnyű elfelejteni, ám van egy viszonylag jól működő terv, amit alkalmazhatunk: az első réteget 15-20 perccel a napozás előtt vigyük fel, a második réteget pedig a napozás utáni első órában. (Beállíthatunk egy időzítőt a telefonon, hogy emlékeztessen az újbóli felvitelre).

Mennyi fényvédő kell és hova?

Nagyjából 2 evőkanálnyi naptej, krém kell ahhoz, hogy a legtöbb felnőtt testét megfelelően fedje (az arcot is beleértve), a gyereknél ez természetesen kevesebb. Ha az arcot külön fényvédő krémmel kenjük be, negyed ekkora mennyiség elegendő az arcra, a nyakra és a fülekre.

Ha valaki más keni be a hátunkat naptejjel, az jelentősen jobb védelmet nyújt, mintha magunk próbáljuk elérni az elérhetetlen helyeket, például a hátunk közepét. Egy tanulmány szerint a fényvédelem szempontjából leginkább elhanyagolt testrészek a fülek és a lábfejek, ne feledkezzünk meg ezkről sem.



Ezek a legjobb naptejek gyerekeknek >>

Spray, pumpás vagy tubusos?

Bár csábító lehet a permetszerű, spray csomagolású fényvédő krémek használata, hatékonyságban nem olyan jók. A folyamatos permetezéssel sokkal nehezebb felmérni, hogy mennyi naptejet vittünk fel. Ha mégis a spray-t választjuk, a megfelelő fényvédelem elérése érdekében szélcsendes, de jól szellőző helyen permetezzük. Azt javasoljuk, hogy először fújjuk a terméket a tenyerünkbe, ezután vigyük fel a bőrre, így elkerülhető a pazarlás és a szemmel való érintkezés.

Ha a gyerek már elég idős ahhoz, hogy maga kenje be magát naptejjel, tartsuk szem előtt. Egy 5 és 12 év közötti gyermek bevonásával készült tanulmány szerint a gyerekek nagyobb valószínűséggel visznek fel több fényvédő krémet, ha pumpával adagolták a terméket, mintha egy tubusból nyomnák ki.

Fontos: a fényvédő krémet a befújás után azonnal és határozottan kenjük szét, még akkor is, ha a reklámok szerint nem szükséges.