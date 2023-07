Aston nemrég megosztott a TikTokon egy videót azzal a felkiáltással, hogy megmutatja túlsúlyos testét fürdőruhában. A plus size hölgy nem szégyelli testét, ahogy ő mondja, mindenkinek a teste megérdemli, hogy lássa a napot.

"Még akkor is, sőt különösen akkor, ha olyan kötényhasa van, mint nekem, a combjai rezegnek, vagy lóg a háta" - tette hozzá.

A TikTokra feltöltött videóban a nő közeli képeket készített magáról, hogy minden oldalról megmutassa testét.

A dresszt, amit viselt, egy fürdőruhamárka ajándékaként kapta a testét egy kicsit sem szégyellő nő, aki követői nagy részétől dicséretet kapott. Sokan leírták, milyen csinos, milyen szép a pedikűrje, milyen jól áll neki a fürdőruha.

Ashtonnak 18 és fél millió követője van a közösségi oldalán, így az a néhány közülük, aki azt mondta, rá sem bír nézni, vagy, hogy maga is duci, de ezt nem bírja, elenyésző volt azok számához képest, akik rajongtak a klipjéért.

Hogy kinek mi a szép, az természetesen ízlés dolga, ám a túlysúly és az elhízás már egészség kérdése is. Akárhogy is, az önelfogadás fontos, és Ashton minden duci lányt arra is buzdít, hogy fogadja el a testét, sőt, akár mutassa is meg a nagyvilágnak.