Kollányi Zsuzsira a válása után ismét rátalált a szerelem, június végén kiderült, hogy egy séf, Bóza Roland csavarta el a fejét. Most elárulták, hogyan találkoztak és szerettek egymásba.

"A legutóbbi Konyhafőnök VIP-ben szerepeltem 2022-ben, és Roli volt az egyik felkészítő séf, mivel ő nyerte a verseny 2021-es civil évadát. Első látásra bizsergés volt, aztán szépen lassan kialakultak a dolgok, de már az első találkozásnál éreztük, hogy ebből valami komoly is lehet" - mondta Zsuzsi a Hot! magazinnak. Azt is elmondta, szerencsére hasonló a szeretetnyelvük.

"A legnagyobb szeretetnyelvünk a fizikai érintés, ölelés. Emellett az is fontos, hogy verbálisan kifejezzük azt, hogy szeretjük egymást. Ami különbség, hogy én ajándékozósabb vagyok. Az nekem fontosabb, mint Rolinak, de majd rászoktatom, vagy megsértődöm" - mondta viccesen Zsuzsi. A kapcsolatukról megosztotta, a fellángolás és a kémia mellett van köztük megértés is. "Lett az egésznek egy szép mélysége, szerintem innen indul minden, aminek van értelme."

Roland pedig arról mesélt, milyen volt az első randijuk. "A második találkozáskor elhívtam kávézni. Szerintem a második randink óta mondható, hogy kapcsolatocskánk van, ennek szerintem lassan egy éve, de fontos leszögezni, hogy nem voltunk már párkapcsolatban, amikor összejöttünk.

Sajnos azóta nem volt randink, mert nincs időnk rá. Igyekszünk eleget tenni azért, hogy a kapcsolatunk tüzes maradjon. Van köztünk 100 kilométer távolság, Zsuzsi mellett három, mellettem pedig egy gyerek, emellett ott van még a válás, ami folyamatban van mindkettőnknél, plusz az üzletek. Amennyi időt beleteszünk abba, hogy mi egymással tudjunk találkozni, arra lehet mondani, hogy minden erőnket bevetjük azért, hogy együtt tudjunk lenni, sőt mindent megteszünk azért, hogy ez olyan kapcsolat legyen, ami jó, ne pedig csak arról szóljon, hogy együtt vagyunk, és kész, nem történik semmi" - mesélte Roland.

"Rolinak és nekem is az életünk legnehezebb éve volt ez. Sokat elárul az egymáshoz való kötődésünkről az, hogy még mindig itt ülünk egymás mellett, annak ellenére, hogy sok olyan dolgot kellett átélnünk, ami önmagában is megtör nagyon sok embert, nemhogy kapcsolatokat. Nyilván nekünk is voltak csörtéink, de a vége mindig az, hogy együtt szeretnénk megoldásokat találni, és ez a lényeg" - árulta el Zsuzsi.