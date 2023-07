A Barátok közt Berényi Claudiája már az év elején érezte, hogy felszaladt rá pár kiló, de csak akkor határozta el magát az életmódváltás mellett, amikor az unokája rákérdezett, hogy miért ilyen nagy a hasa.

"Nyolc kilót sikerült leadnom, és nagyon büszke vagyok rá! Szerintem azért ebben a korban már egy kicsit nehezebben szaladnak lefelé, mint felfelé. (...) Egy fogyókúrával kezdődött ez az egész, januárban éreztem, hogy feljött rám pár kiló. Gondolkodtam rajta, hogy le kellene fogyni, és akkor az unokám megjegyezte, hogy »mama, miért olyan nagy a hasad?«, és ez megadta a végső lökést. Nyilván ezek nem voltak olyan eszeveszett méretek, amiből le kellett fogynom, de úgy éreztem, hogy ahhoz, hogy jól tudjak belenézni a tükörbe, és jól érezzem magam a bőrömben, ahhoz ezt meg kellett tennem" - mondta a Mokkában Ábrahám Edit, aki hozzátette, életmódváltás lett a dologból. Mindig is sokat mozgott, és most már arra is odafigyel, hogy miből mennyit eszik.

A 66 éves színésznő fürdőruhás fotóit az alábbi videóban nézhetitek meg: