Valljuk be őszintén, a munkatársi kapcsolatok bonyolultak. A legnehezebb benne az, hogy az ember kénytelen olyan emberekkel összezárva tölteni napi 8 órát, akikkel – ha választhatna – nem biztos, hogy szívesen leülne beszélgetni. Nehezíti a helyzetet az, ha az illető nem moderálja magát és napi szinten rombolja a közösséget a nem éppen célravezető szokásaival.

A munkahelyi kapcsolatok olykor komplikáltabbak, mint bármelyik másik kapcsolat az életünkben. Tele vannak konfliktusokkal, megannyi megalkuvással, alkalmazkodással. Kis szerencsével jó csapatba kerülhetünk, ahol akár mély baráti kapcsolatok is kialakulhatnak, ám történhet ennek az ellenkezője is, mikor minden munkahelyen töltött nap kihívásokkal teli, és nem telik el úgy perc, hogy ne akarnánk melegebb éghajlatra elküldeni az egyik kollégánkat. Annak érdekében, hogy ne mi legyünk azok a személyek, akiket nem bírnak elviselni a többiek, az alábbi szokásokat semmiképpen se ültessük be a mindennapjainkba.

Bájolgás

Az érzelmeink megjátszása semmilyen kapcsolat esetében nem vezet jóra. Bármennyire azt hisszük, hogy jól álcázzuk magunkat, és mindenki elhiszi azt, ahogyan viselkedünk, egy idő után mindig kiderül az igazság. Az ember nem lehet mindenkivel jóban, az pedig rengeteg energiát emészt fel, ha olyan személlyel próbálunk „jópofizni", akit valójában ki nem állhatunk, vagy nehezen viselünk. Az egyenes út a legjobb út, felesleges a megjátszás, hosszú távon csak rosszul jöhetünk ki belőle.

Túlzott önfeláldozás

Persze, egy darabig mindenkinek nagyon fog tetszeni, ha minden kényes feladatot elvégzünk és a mások által lepasszolt teendőket is a saját listánkra írjuk, de hosszú távon senki nem fogja érteni, miért csináljuk ezt, és mi magunk fogunk ebben kiégni. Főleg, miután kiderül, hogy hiába vállalunk magunkra többet és többet, nem lesz eredménye, maximum annyi, hogy aki akar, az visszaél ezzel, és annyi feladattal fog ellátni, amennyivel csak akar. Az önfeláldozás nem minden esetben célravezető, a mértékletességre nem árt odafigyelni.

A bizalom megsértése

Minden egészséges és hosszú távon jól működő kapcsolat alapja a bizalom. A hangsúly a hosszú távon van, ugyanis, ha tényleg eredményező, hosszú távú karriert szeretnénk építeni a munkahelyünkön, akkor fontos a bizalomépítés. Fontos, hogy a kollégák bízhassanak bennünk, és azt érezzék, hogy bármiben számíthatnak ránk. Abban a csapatban, ahol egy olyan személy van, aki megbízhatatlan, nem lehet rá számítani, átveri, kihasználja a kollégáit, nem lehet vele együttműködni, az a csapat hosszú távon nem tud hatékonyan működni. Ne mi legyünk azok a személyek, akik megbontják a bizalmi kört. Arra figyeljünk, hogy ez elsőre egyszerűnek tűnik, de nagyon sok munka kell ahhoz, hogy elnyerjük valakinek a bizalmát és nagyon kevés, hogy elveszítsük azt.

Pletykálkodás

A pletykálkodásban, a másik kibeszélésben sokan látnak perspektívát, úgy gondolhatják, hogy egy sokkal rövidebb utat választanak ezzel a célhoz, ahhoz, hogy minél hamarabb a másik bizalmába férkőzzenek. De ez valójában egy rövid távú nyereség, hosszú távon pont az ellenkező hatást érjük el vele, bizalmatlannak fogunk tűnni a másik szemében, és senki nem akar majd velünk együtt dolgozni. Bármilyen csábító is néha kihegyezni a fülünket és a hallottakat felhasználva kicsit előrébb jutni, higgyük el, semmilyen módon nem célravezető.

Zaklatás, bántalmazás

A kollégák zaklatása burkolt kifejezése az abúzusnak. Kutatások szerint a zaklatás különböző tényezőkből eredhet, beleértve a nárcizmust, a dühöt és a szorongást. Bármelyik alapvető ok is legyen, az eredmény nem változik. Lehet, hogy ezzel a viselkedéssel elérjük, amit akarunk, de minden egyes zaklatás alkalmával egy újabb potenciális kollégát fordítunk magunk ellen, és mint a többi haszontalan kapcsolódási stratégia, ez sem lesz hosszú távon hatásos. Ahelyett, hogy másokat rombolnánk, sokkal jobban megéri, ha saját magunkat építjük.