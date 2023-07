A királyi családból való kilépése óta Harry herceg szinte minden nap szerepel a lapok címoldalán. Most éppen arról ír az egyik angol portál, hogy a Tartalék című memoár egyáltalán nem jön be az olvasóknak.

Harry herceg könyvét szinte elkapkodták a boltokból a megjelenés után. Emberek millió akarták tudni, mi zajlik a királyi családban. Ez nem is csoda, már a beharangozók hatalmas visszhangot keltettek, a herceg az apját, III. Károly királyt és a testvérét is eláztatta. Az eladások alapján a Tartalék hamar a sikerlisták élére került minden országban.

Ahogy azonban Harry pénztárcája duzzadt, úgy csökkent a barátainak és a rajongóinak száma. Több szakértő és családhoz közeli személy is elítélte azt, hogy Harry ilyen mértékben kiteregette a szennyest. És ha ez nem lenne elég, a 38 éves hercegnek most újabb kudarccal kell szembenéznie: a The Sun brit lap arról ír, hogy a Tartalékot egyszerűen kukába dobják az olvasók.



A lap az On the Beach utazásszervező portál közleményére hivatkozva azt állítja, hogy Spanyolországban, Görögországban és Törökországban a nyaralók több mint száz példányban szabadultak meg Harry könyvétől. Egyszerűen otthagyták a szállodai szobákban vagy kidobták.

"Soha nem láttunk még ilyet! A legnépszerűbb üdülőhelyeinken a talált tárgyak osztálya tele van a Tartalék példányaival. Először mindannyian azt hittük, hogy ez egy vicces egybeesés, az elmúlt hónapokban azonban a helyzet tovább romlott, és egyre több szálloda tett jelentést az eldobott könyvekről" - mondta a portál képviselője. Hozzátette, ezeket a példányokat most online felületeket ajándékozzák el.