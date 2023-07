Több nő is azt tapasztalta, hogy a 20-as éveik végén a mellük mérete változott. A szakértő elárulta, mi lehet ennek az oka.

Egyre több nő beszél arról nyíltan, hogy a 20-as éveik végén még változott a mellük mérete. Az ismert, hogy a hízás vagy a fogyás, a terhesség, a szoptatás vagy éppen a menopauza hatására a keblek formája átalakul. Nemrég Salma Hayek is megosztotta, hogy az ő méreteire ezen életesemények voltak hatással, nem pedig a plasztikai műtét.

"Vannak olyan nők, akiknek a hízástól nőnek meg a mellei, és vannak olyan nők is, akiknek a szülés és a szoptatás után lesznek dúsabbak a keblei, aztán úgy is maradnak. Néhány esetben a menopauza miatt nőnek. Véletlenül azon nők közé tartozom, akikre mindezek hatással voltak" - mondta a színésznő, ám olyan nők is tapasztaltak változást a mellük méretében, akik nem voltak terhesek, nem híztak és a menopauzán sem estek át.

"Nincs valódi orvosi bizonyíték arra, hogy létezik második pubertás, de egyes nők valószínűleg az elsőt sem fejezik be, ezért a mellük a 20-as éveik közepéig fejlődhet" - mondta Pundrique Sharma, a The Harley Medical Group plasztikai, rekonstrukciós és esztétikai sebészeti tanácsadója. A mellek méretét a hormonok és a genetika is befolyásolja, ezért változhat terhesség vagy fogamzásgátló szedése esetén.

"Más tényezők - mint például a mell körüli bőr is - nagy hatással lehetnek a mellek megjelenésére. Az öregedés előrehaladtával bőrünk veszít rugalmasságából, ami megváltoztathatja a mellek megjelenését a 20-30 év közötti nőknél" - tette hozzá a szakértő.

Azt nem lehet elégszer hangsúlyozni, milyen fontos odafigyelnünk a testünk, így a melleink változására is. Ha csomót, vagy egyéb szokatlan változást tapasztalunk fontos, hogy orvoshoz forduljunk - írja a Daily Star.