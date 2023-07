Van, akire most talál rá a boldogság, másoknak a szakítás okozhat gyötrelmet. Nézd meg, veled mi történhet az elkövetkezendő napokban. Heti szerelmi horoszkóp következik.

KOS heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Kos

Anyagi témák foglalkoztatnak július utolsó és augusztus első napjaiban. Végre jól alakulnak a dolgaid, ezért úgy érzed, hogy folytatnod kell a megkezdett stratégiát. A párod nem mindenben ért egyet veled, és ha nem kéred ki a véleményét, abból sértődés lehet. Egyszerű lenne megelőzni ezt, ha bevonnád a számolásba és/vagy a pénzügyi döntésekbe.

Szingli Kos

Szokatlanul anyagiassá válhatsz július utolsó és augusztus első napjaiban. Jogosan, mivel egy nagyszerű bolygóháromszög áll össze az égen, ami sikert és megérdemelt eredményt jelent. Fontos, hogy ne dicsekedj! Nem szabad frusztrálnod azokat az embereket, akiknek most nem megy a „szekér". Ugye, tudod, hogy ez nem csak akkor fontos, ha párt keresel?

BIKA heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Bika

Ennél jobban nem is búcsúzhatna a július és indulhatna az augusztus: egy hatalmas bolygóháromszög rajzolódik ki az égen, ami megnyugvást hoz neked. Az lesz az érzésed, hogy az eredmények téged igazolnak. A kedvesed büszke rád, és arra vágyik, hogy megoszd vele a sikereidet. Dicsérd őt, hogy ne érezze kevesebbnek magát! Te is tudod, köztetek szó sem lehet rivalizálásról...

Szingli Bika

Július utolsó és augusztus első napjaiban olyan bolygóháromszög rajzolódik ki az égen, ami visszaigazolja az elmúlt hetek, hónapok kitartását. Elégedett, sőt büszke lehetsz magadra. Nem mindenki tud veled együtt örülni, nem baj, mert velük nincs is dolgod. Keresd azoknak az embereknek a társaságát, akik képesek osztozni az örömödben! Lehet, hogy kevés ilyen van. De van...

IKREK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Ikrek

A szerelmed nem lát bele a munkahelyi gondjaidba. Bolygód, a Merkúr szembekerül a Szaturnusszal, ami az egész heted hangulatát befolyásolja. Szaturnusz Kronosz, az idő ura, vagyis egyrészt az idővel küzdesz, másrészt a főnököddel nem érdemes szembe szállnod. Minderről mesélj a szerelmednek, hogy értse, mi frusztrál mostanában!

Szingli Ikrek

Szerdán bolygód, a Merkúr szembekerül a Szaturnusszal, ami az egész heted hangulatára rányomja a bélyegét. Mivel Szaturnusz Kronosz, az idő ura, az idővel nem leszel most barátságban. Folyton szaladsz magad után, amely miatt ingerlékennyé válsz. Jobb lenne, ha ilyen idegesen most nem ismerkednél. A másik félreértheti a stílusodat. Te sokkal kedvesebb vagy, mint amit most mutatsz...

RÁK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Rák

Több bolygószembenállás lesz az égen, ami vita veszélyét szimbolizálja. Okotok lenne rá, de mégse vitázzatok! Emlékeztessétek magatokat és egymást, hogy egy csónakban eveztek! Nem telhet azzal a nyár hátralévő része, hogy folyton veszekedtek. „Kettőn áll a vásár" – tartja a mondás, vagyis a szócsatához és a béküléshez is ketten kelletek. Hogy hangzik ez?

Szingli Rák

Öt bolygószembenállás a hét során azt jelzi, hogy nem leszel jóban másokkal. Mindig találsz kivetni valót, ezért ezzel a hozzáállással fölösleges ismerkedned. Jobban teszed, ha kicsit szünetelteted ezt a projektet. Később jobb passzban leszel, és mosolyogva sokkal előnyösebb pozícióból indulhatsz. Meglátod, jót fog tenni egy kis szünet. Közben meg bármi megtörténhet...

OROSZLÁN heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Oroszlán

A kedd esti telihold nem lesz jó hatással rátok, mert az Oroszlán Nappal a Vízöntő Hold kerül szembe, s ez veszekedés lehetőségét jelzi. Legyél engedékeny, és talán elkerülheted a fölösleges szóváltást! Ezen kívül a pénzügyekben kell közös nevezőre törekednetek egy szerdai Merkúr-Szaturnusz szembenállás szerint.

Szingli Oroszlán

Nem ez lesz a kedvenc heted. Nem csak a keddi telihold miatt, Hanem egy szerdai Merkúr-Szaturnusz szembenállás miatt is, ami léket üthet a pénztárcádon, ha nem vigyázol. Sok-sok nyári akció csábít, nagy önfegyelemre, sőt szinte önmegtartóztatásra lesz szükséged. Emellett új kapcsolat nem sok eséllyel jöhet be. De cseppet se bánd, mert pont akkor jön, amikor a legkevésbé számítasz rá!

SZŰZ heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Szűz

Ez a hét a kapcsolatotok erősségét bizonyítja. Egy szerdai Merkúr-Szaturnusz szembenállás előhozza a legnagyobb különbségeket köztetek: ez vagy szétválaszt vagy még jobban összehoz titeket. Nem kicsi a tét, amit mindketten éreztek, ha őszinték mertek lenni magatokkal. Merkúr a Szűzben jár, ezért a legnagyobb hiba, amit elkövethetsz, ha kritizálod a párodat. Semmiképp se tedd!

Szingli Szűz

Ez nem az a hét, amikor új kapcsolatot kellene kezdened. Egy szerdai Merkúr-Szaturnusz szembenállás olyan kellemetlen érzéssel tölt el egész héten, ami lelombozhat. Amikor nem vagy jóban önmagaddal és a külvilággal sem, akkor nem várhatsz sikereket a párkapcsolatban sem. Legyél őszinte magadhoz, s előbb önmagaddal próbálj megbékülni!

