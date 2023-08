Egy, a párhoz közelálló forrás most azt állítja Harry herceg és Meghan Markle házasságával a pletykák ellenére semmi gond nincs. Hozzátette, a párnak elege van a spekulációkból, és hogy mindenki azt lesi, mikor és hol jelennek meg egymás nélkül.

"A szakításról szóló pletykák abból adódtak, hogy Harry egyedül utazott Afrikába, de ez egy munkaút, ennek semmi köze a házasságukhoz" - idézi egy ismerősüket Mirror. "Persze, ahogy mindenkinek, nekik is vannak gondjaik, de Harry mindent megtesz, hogy összetartsa a családját, már csak ezért is, mert az ő szülei elváltak, amit Vilmossal meg is sínylettek" - folytatta a lap forrása. "Ráadásul Meghan is elvált szülők gyermeke" - tette hozzá.

"Mindkettőnk számára fontos, hogy ne ismételjük meg a szüleink hibáit" - nyilatkozták a Netflix sorozatban, tehát az ismerősük szerint biztosan nem fognak elválni.