Mindjárt vége a nyárnak, én meg még nyaralni sem voltam! - kapnak sokan a fejükhöz augusztusban. Ám pánikra semmi ok, ugyanis, ha a zsúfolt strandok, magas árak és a kibírhatatlan hőség nem vonzó számodra, de a napsütéses idő és egy utazás lehetősége annál inkább, itt az ideje elgondolkodnod egy szeptemberi nyaraláson.

A nyaralás időszaka a legtöbb ember fejében júniustól augusztusig tart. Igen, valóban ez a főszezon, de ki mondta, hogy nem lehet nyaralni szeptemberben? Sőt, mi bátran kijelentjük, hogy sok esetben az őszi vakáció sokkal jobb, mint a nyári. Nem hiszel nekünk? Akkor máris felsorolunk néhány nyomós érvet amellett, hogy miért érdemes az utószezonban nyakadba venni a világot.

1. Ég veled, kánikula!

A nyár meleg, sőt sokszor kifejezetten forró, leginkább pedig ott uralkodik kánikula, ahova előszeretettel járnak az emberek nyaralni. De mégis, mit lehet csinálni a rekkenő hőségben? Maximum megmártózni a vízben, de azt is csak módjával, nehogy napszúrást kapjunk. A legmelegebb nyári hónapok elmúltával azonban sokkal kellemesebb lesz a hőmérséklet a kedvelt desztinációkban is: még elég meleg, hogy strandoljunk, de már nem sülünk oda a napágyhoz. Ilyenkor sokkal élvezetesebb lehet a nyaralás, hiszen a fürdőzés mellett végre a városnézéshez, kiránduláshoz is megfelelőbb az időjárás.

2. Az utószezon olcsóbb

A nyári csúcsszezon elmúltával az árak is csökkennek. A repülőjegyektől kezdve a szállásokon át a programokig sok mindent olcsóbban kaphatunk meg, ha szeptemberben vágunk neki a kalandnak. Ráadásul sok utazási iroda különleges, utószezoni ajánlatokkal várja ilyenkor a turistákat.

3. A gyerekek már iskolában vannak - csendesebbek az üdülők

Ez az érv különösen azok számára lesz vonzó, akik nyugodt, csendes pihenésre vágynak. A nyüzsgő gyerekhadak és ricsaj helyett szeptemberben már lehetőség nyílik arra, hogy élvezzük a nyugalmat és valóban kikapcsolódhassunk.

4. Nagyobb választék

Szeptemberben - mivel a főszezon már lecsengett és így kevesebb a turista - könnyebb olyan szállást találni, ami megfelel mind az igényeinknek, mind a költségvetésünknek. Akár egy romantikus kis vendégházba mennénk, akár egy luxus hotelbe, mindenhol bőven akad majd hely, így kedvünkre válogathatunk.

5. Nincs zsúfoltság se a tengerparton, se a városnézéskor

A szeptemberi utazás egyik legvonzóbb tulajdonsága, hogy végre nem kell heringek módjára összezsúfolódni a strandon, nem kell sorban állni a múzeumok pénztáránál vagy a város nevezetességeinél és az éttermekben sem kell közelharcot vívni egy-egy asztalért. Nincs más dolgunk, mint élvezni a kényelmet és a szabadságot, amit ez az időszak kínál!

6. Meghosszabbítja a nyarat

Végül, de nem utolsósorban az sem rossz érv, hogy ha szeptemberben megyünk vakációra, akkor kicsit meghosszabbítjuk a nyarat, és a nyári szezonra jellemző könnyed életérzés is sokáig velünk marad. Gondoljunk csak bele, menyivel jobb szeptemberben még egy tengerparton nevetve koktélozni, mint az irodában ücsörögni és az elmúlt nyarat siratni.

Mi azt javasoljuk, hogy aki teheti, az ne hagyja ki a szeptemberi nyaralás élményét, hiszen ez a hónap nemcsak a munka- és az iskolakezdés ideje, de egy csodálatos lehetőség arra is, hogy megtapasztaljuk a nyaralás új dimenzióit.