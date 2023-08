Lássuk most a legjellemzőbb viselkedési mintákat, melyek bizonyítékként szolgálnak arra, hogy nagyon jó gazdik vagyunk! A farok csóválást most kihagyjuk, hiszen ez mindenki számára tipikus jele annak, hogy a kutyánk energikus, játékos és boldog. Helyette kevésbé ismert kutyaszokásokat mutatunk!

Tüsszentés

Aki régóta gazdi, biztosan tapasztalta már azt az édes kis hangot, amikor a kutyusunk levegőt présel ki az orrán, ami tüsszentésnek hangozhat.

Nos, ez valóban sok kutyánál előfordul, és ilyenkor általában a tetszésüket és elégedettségüket fejezik ki. Gyakran például azután „tüsszentenek", miután nagyon finomat ettek. Erre pedig hangos tüsszentéssel, és fejbiccentéssel jelzik, hogy nagyon is! Máskor pedig akkor tüsszenthetnek, amikor játékra invitáljuk őket, vagy éppen egy nagyobb sétára indulunk velük.

Hálás tekintet

Amikor a kutyusunk boldogtalan, nem keresi velünk a szemkontaktust, és nem jön oda hozzánk azonnal, ha hívjuk. A kutyák non-verbális jelei nagyon hasonlóak az emberekéhez.Amikor megbízunk valakiben, és szeretjük, mélyen a szemébe nézünk. A kutyáknál ez nagyon hasonló, és pontosan érezhető az, amikor hálás tekintettel bámulnak minket. Kicsit olyan érzés ez, mintha szerelmesen néznének. Ez náluk a teljes megnyílás és bizalom jele.

Hanyatt fekvés

Amikor egy kutya veszélyben van vagy védekezik, összehúzza magát. Ha viszont teljesen kitárulkozik, és játékosan hanyatt vágja magát, az azt jelenti, hogy megbízik bennünk, és engedi, sőt kéri, hogy megsimogassuk. Egyes kutyák, akik nagy biztonságban érzik magukat, képesek hanyatt feküdve mélyen aludni, miközben a mellső és hátsó lábaik is az égnek állnak.Biztosak lehetünk abban, hogy ilyenkor a kutyusunk boldog, békés és a legnagyobb biztonságban érzi magát az otthonunkban.

Puszi és bújás

Bizony, a kutyák is szeretnek puszilkodni, de nem mindegyik szereti megnyalni a gazdáját. Vannak kutyusok, akik azonnal megnyalják a kezünket vagy az arcunkat, hogy kifejezzék a hálájukat, de mások kevésbé. Ám abban minden kutya hasonló, hogy úgy puszilja meg szeretett gazdiját, hogy közel tolja az hozzá az orrát vagy a pofiját. Ha közel hajolunk a kutyánkhoz, ő pedig ugyanezt teszi, és hozzánk dörgölőzik vagy bújik, akkor biztos, hogy teljes szívvel szeret minket.

Pacsi

hogy a mondás is tartja, „Itt a kezem nem disznóláb", ez pedig a kutyákra is nagyon igaz, hiszen ahogyan az emberek is a bizalom jeleként fognak egymással kezet, úgy a kutyusok is mancsot nyújtanak az ebereknek, ha barátjuknak fogadták. Érdekes, de a pacsizást sok kutyának meg sem tanítani, hiszen ezt a trükköt ösztönösen ismerik. Ez is azt bizonyítja, hogy a kutyák nagyon is hasonlítanak a gazdáikra. De az is lehet, hogy mi hasonlítunk a kutyáinkra.