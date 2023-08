Nem is gondolnánk, hogy a manapság is nagy népszerűségnek örvendő grapefruit vagy más néven hollywoodi diéta az 1930-as évek óta létezik. Proteinben gazdag ételek bevitele mellett minden étkezéskor egy grapefruit elfogyasztását jelenti. Lé formájában is fogyasztható, számos változata létezik a diétának.

A diéta rajongói azt állítják, hogy a grapefruit zsírégető enzimeket tartalmaz, amelyek segítenek a zsírégetésben. Így már akár 12 nap alatt is fogyáshoz vezethet - írja az Express.

A szakértők szerint, azonban ez nem teljesen így van.

Valóban ennyire hatékony?

Bridget Benelam, a Brit Táplálkozási Alapítvány táplálkozástudományi tudósa így vélekedett:

A grapefruitnak nincs specifikus fogyási vagy zsírégető tulajdonsága, így végső soron ez az étrend csak akkor működik, ha mellette kevesebb kalóriát fogyasztunk.

Abbas Kanani, a Chemist Click gyógyszerésze egyetértett ezzel, és elmondta, hogy bár a grapefruit alacsony kalóriatartalmú és nagyon tápláló, nincs bizonyíték arra, hogy a gyümölcshöz zsírégető enzimek társulnának.

A grapefruit olyan vegyületeket tartalmaz, mint a naringenin, amelyek befolyásolhatják az anyagcserét és az inzulinérzékenységet, ami potenciálisan szerepet játszhat a testsúly szabályozásában.

Evelina Sabonaityte több mint egy évtizedes tapasztalattal rendelkező klinikai táplálkozási szakember szerint a grapefruit tartalmaz C-vitamint és antioxidánsokat, de minimális tudományos bizonyíték támasztja alá azt az elképzelést, hogy zsírégető enzimeket tartalmaz.

Ennek az étrendnek sok változata támogatja az alacsony kalóriatartalmú bevitelt. De ne feledjük, hogy a gyors fogyás nem szinonimája az egészséges fogyásnak. A túl gyors fogyás kimerítheti az izomtömeget, befolyásolhatja az anyagcserét, és akár táplálkozási hiányosságokhoz is vezethet - magyarázta Evelina.

Az Express oldalán megtudhatjuk, hogy a naringeninről klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy csökkenti a vérnyomást és a koleszterinszintet, ami fontos a szív- és érrendszeri betegségek elleni védelem szempontjából. A C-vitamin segíthet a krónikus gyulladás megcélzásában.

Sokan azt sem tudják, hogy a grapefruit és annak leve kölcsönhatásba léphet bizonyos gyógyszerekkel, ami a gyógyszer csökkent hatékonyságának mellékhatásaihoz vezethet.

Tehát megállapítható, hogy kizárólag a grapefruit vagy annak levének fogyasztásával nem tudunk jelentős eredményeket elérni.