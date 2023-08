Amikor meglátunk egy utcán kóborló kiskutyát, a szívünk megszakad, legszívesebben hazavinnénk. Ám miden gazdátlan állatot nem hurcolhatunk az otthonunkba, nemcsak azért, mert ennyi hely a világon nincs, hanem, mert egészségügyi kockázatot is rejt magában. Az állatvédő szervezetek, menhelyek mégis megteszik, ám mindegyik kapacitása végefelé jár, ahogy férőhely, úgy fenntartási költségek tekintetében is. Ha innen nézzük a kérdést, már meg is van a válasz: aki házi kedvencet szeretne, fogadjon örökbe.

Ám a dolgok nem feketék vagy fehérek, számos szempontot figyelembe kell vennie annak, aki szeretne egy kutyatársat.

Ha tenyésztőtől vásárolsz kutyát, szinte biztosra mehetsz. Ha menhelyről választasz, azzal megmenthetsz egy esetleg halálra ítélt kutyát, vagy "csak" megmutathatod neki, hogy milyen szerető közegben, családtagként élnie a hátralévő életét. A döntés nem könnyű és mi sem fogjuk megkönnyíteni, de próbálunk némi segítséget nyújtani, hogy te is elégedett, boldog kutytartóvá válhass és leendő kedvenced is a neki legmegfelelőbb, boldog életét élhesse.

A tenyésztőtől vásárolt kutya biztos háttérrel rendelkezik, így a gazdinak is kisebb kockázattal kell számolnia

Ahogy fajta és fajta, úgy tenyésztő és tenyésztő között is óriási különbségek vannak, de jó esetben az alábbiakat megkapod, ha tenyésztőtől vásárolsz:

ismert pedigrét, azaz garanciát arra, hogy kik a kutyád szülei, honnan, milyen családból származik

a fajtára jellemző genetikai betegségekre szűrt szülőktől származó kölyköt, így nagy eséllyel egy jó genetikájú és alapvetően erős idegrendszerű, egészséges kiskutyát

egészségügyi szűréseket, az első oltásokat és orvosi vizsgálatokat, valamint oltási könyvet

elkezdett szocializációs programot - a tenyésztő jó esetben már az első, még az anyával töltött 8 hétben megismerteti a kölyköt a szűkebb környezetével, az őt körülvevő más, egészséges állatokkal, kutyákkal

információkat a fajta jellegzetességeiről, igényeiről, a vele való bánásmódról és jó esetben arról, hogy az igényeinknek, helyzetünknek, személyiségünknek való kutyafajtát akarunk-e éppen, azaz összeillünk-e a reménybeli kedvencünkkel

mindenre kiterjedő szerződést, melytöbbnyire tartalmazza a kutya visszavételi, visszaviteli lehetőségeit és feltételeit

egy fajtatiszta társat, családtagot, barátot

Hogy a kölyökből milyen felnőtt kutya lesz, az elsősorban a te felelősséged

Fontos tudni, hogy az, hogy tenyésztőtől vásárolsz kutyát, még nem jelenti azt, hogy könnyű lesz a kutyatartás. A kiskutyák nevelése hasonló, mint a gyerekeké. Komoly odafigyelést, rengeteg időt, energiát kell áldoznod arra, hogy mentálisan egészséges felnőtt kutyád legyen, aki nem ugat éjjel-nappal, nincsenek viselkedéi zavarai, nem agresszív, hanem egy igazi társ. A genetika egy dolog, alapnak nem rossz, de bármilyen pedigrével bír egy eb, egy rossz és gondatlan, vagy csak a fajtához nem értő gazda nullára írhatja a jól indult fejlődést. Tehát az, hogy a kutyánk később hogyan viselkedik, leginkább rajtunk múlik, nem a tenyésztőn.

Ha menhelyről fogadsz örökbe, sokat szenvedett, gazdátlan kutyák életét mentheted meg

Rengeteg kóborkutya szaladgál az országban, melyeket állatbarátok igyekeznek megmenteni, megelőzve a gyepmestert, akinek ugyan nem érdeke a befogott állatok elaltatása, de szabályok kötik meg a kezét. A menhelyekre azonban nemcsak az utcán kószáló ebek kerülnek, a szaporítótelepek sokszor borzalmas körülmények között tartott állatait is gyakran kerülnek szervezetekhez, de előfordul, hogy tulajdonosok adják le ilyen-olyan okból egyori kedvenceiket.

Menhelyről kutyát hazavinni lényegesen rizikósabb, mint tenyésztőtől vásárolni, ennek több oka is van

a menhelyen többnyire keverék kutyákkal találkozhatunk, egy-egy jellegzetes külső fajtavonáson kívül nincs sok minden a kezünkben, amikor a fajtajellegről szeretnénk infóhoz jutni

a szülők nem ismertek, így nem tudhatjuk, milyen genetikai hátterű kutyát viszünk haza

a mentett kutyák gyakran érkeznek sérülten, betegen, traumákkal terhelten, ami később nemcsak anyagilag lehet megterhelő a gazdának, hanem mentálisan is

a menhelyeken kisebb eséllyel találunk kölyköket, illetve rájuk azonnak lecsapnak a lelkes kutyára vágyók, így többnyire felnőtt kutyák közül választhatjuk ki jövendőbeli kedvencünket, hosszabb időt vehet igénybe a kölcsönös bizalom kialakítása és a nevelés

ha sikerült kölyökkutyához jutnunk sem tudhatjuk biztosan, hogy az apróság mekkorára nő majd

nem tudjuk, hogy a kutyánk hosszú távon kijön-e majd a gyermekünkkel és/vagy meglévő háziállatunkkal

Hogyan válassz fajtatiszta kutyust?

Érthető, ha ragaszkodsz egy bizonyos fajtához, de mindenképpen nézz utána, mik a fajtajellemzők és gondold át, tudod-e neki biztosítani azt az életmódot, amit a kiegyensúlyozottsága érdekében igényel. Például a kedvenc meséid, könyveid, sorozataid sztárjai, a juhászkutyák szeretnek mozogni, némelyik többet is, mint amennyit te bírsz.

Ha az életmódod, fittséged, korod, körülményeid nem teszik lehetővé, hogy biztosítsd neki az elegendő mozgást, játékot, akkor inkább gondolkodj másik fajtában. Így mindketten megtaláljátok a közös életben az örömet.

Ha biztosra akarsz menni, válaszd ki a tenyésztőt, akitől megveheted. Alaposan nézz körül, ahogy írtuk, nem minden tenyésztő ugyanolyan. Érdelődj más kutyatulajdonosoktól, nézd meg a weboldalát, beszélj vele, látogasd meg, ismerd meg a leendő kutyabarátodat. Arra azonban számíts, hogy nem lesz olcsó mulatság, több százezertől több millió forintig is terjedhet az ár. Van, ahol adnak részletfizetési lehetőséget, van, ahol erre nincs lehetőség.

A másik leheőséged a fajtatiszta kutya örökbefögadása, melyre többnyire fajtamentőknél van lehetőség. Ebben az esetben azonban azon kívül, hogy ismered a fajtáját, minden más, a menhelyi kutyákkal kapcsolatos bizonytalansággal számolnod kell.

Hogyan válassz kutyát menhelyről?

Ha teheted, nézd meg a telep weboldalát, közösségimédia-oldalait, a véleményeket, örökbefogadási feltételeket, de különösen a védenceik adatlapjait. Jó, ha tudod, hogy a kutyaörökbefogadás sokszor nagyon hosszadalmas folyamat, hosszú kérdőívek kitöltése, esszéírás, "verseny" vár rád. Tapasztalat, hogy időnként az lesz az érzésed, hogy nem is akarják örökbe adni az állatokat - néha tényleg így van -, mintha a menhelyen jobb helye lenne, mint nálad, csak, mert nem akarod, hogy az ágyadban aludjon, de mindennek megvan az oka.

Ezek a kutyák traumákon estek át, rémes körülmények közül érkeztek a telephelyekre, érthető, hogy a nagy költséggel, sok munkával, kitartással, szeretettel örökbeadható állapotba hozott állatokat nem akarják újabb csalódásnak, sokknak kitenni. A lehető legmegfelelőbb helyet keresik nekik, és azt is figyelembe veszik, összeilletek-e a kiválasztottaddal, hiszen, ha rosszul döntesz és visszaviszed - nem egyszer előfordul - mindent kezdhetnek elölről, csak egy újabb rossz tapasztalattal "gazdagodott" kutyával.

Fajtáról többnyire nem beszélhetünk, így a dolgozók tapasztala lesz a legfontosabb infód, amikor választasz. A neten búsképű lovagnak tűnő bociszemű szépség lehet, hogy a menhely legerőszakosabb vagy legnagyobb mozgásigényű ebe, tehát ne az elképzelésedhez ragaszkodj, hanem figyelj, mit mondanak róla azok, akik valamennyire már ismerik. Nagy eséllyel kiderül, ha nem szereti a gyerekeket, utálja a többi kutyát, szétkapja a cicákat, de ehhez oda kell menned és meg kell nézned, kivel van dolgod. Sok helyen lehetőség van sétáltatásra, ismerkedésre, használd ki! Ha a család kedvencét keresed, a legjobb, ha a gyermeke(i)det is magaddal viszed ezekre az alkalmakra, és együtt választjátok ki az új családtagot.

Számíts rá, hogy a mentett kutya a legjobb menhelyi gondoskodás, orvosi vizsgálatok ellenére is okozhat meglepetéseket, miután hazavitted, ami kellemetlenségek mellett, egészségügyi gondok esetén rengeteg pénzbe is kerülhet az állatorvosnál. Tehát, ha csak azért választanád az örökbefogadást, hogy ingyen vagy olcsón juss kutyához, akkor alaposan gondold át, mert az évek során egy addig rejtett betegséggel élő kutya akár többe is kerülhet, mintha tenyésztőtől vetted volna.

Fentiek mellett még rengeteg egyedi szempont felmerülhet, de a legfontosabb, hogy a felelős állattartás a felelős választásnál történik, mely nem kevés időre, jó esetben akár 1-2 évtizedre is szól. Bárhogy döntesz is, szánj elég időt a megfontolásra váró kérdésekre, hiszen ahogy a gyermekedet, úgy a kutyádat sem teheted ki probléma esetén azzal a felkiáltással, hogy "nem ilyen lovat akartam".