Az orvostudomány sokáig azon az állásponton volt, hogy egyes betegségek a helytelen életmód vagy genetikai tényezők miatt alakulhatnak ki, ám mára már egyre gyakrabban kerül szóba más megközelítés is.

Akkor működünk jól, ha a test-szellem-lélek egységben, harmóniában van. Ha ez az egyensúly felborul, a fizikai testben tünetek jelennek meg, a betegség pedig sok esetben bekövetkezik. Elég, ha csak abba gondolunk bele, hogy egy-egy stresszes helyzet hatására „görcsbe rándul gyomrunk”. Ilyenkor akár hányás, rosszullét is előfordulhat – pedig nem ettünk romlott ételt, csak éppen „ráhúzódott az ideg” a gyomrunkra.

Természetesen nem lehet általánosítani, így például nem minden esetben azért fáj a hátunk, mert sokat aggodalmaskodunk vagy elfojtott, megoldatlan problémáink vannak – de bizony ez is állhat a háttérben...

A pszichoszomatika a fizikai tünetek lélektani hátterével foglalkozó tudomány, mely szerint a lelki fájdalmak gyakran testi szinten hívják fel magukra a figyelmet. A lelki problémák olyankor jelennek meg testi tüneteként, ha gondjainkat nem sikerül megoldani, folyamatosan nehézséget okoznak, nyomasztanak. A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a „krónikus stressz" a pszichoszomatika lényege. Minden betegség, testi elváltozás, jelenség mögött megtaláljuk a központi idegrendszert, és ott van a psziché szerepe is.

A gyógyszer ilyenkor lehetséges, hogy csak átmeneti megoldást jelent. A fizikai tüneteket enyhíthetjük vele, és egy időre akár meg is szűnhet a probléma, azonban ha a kiváltó lelki ok megmarad, az akár más betegségek kialakulásához is vezethet. A teljes gyógyuláshoz fontos az önismeret és az, hogy tisztában legyünk a problémánk gyökerével. (Erről írtunk korábban ebben a cikkünkben.) Ha ezt a gyökeret megtaláljuk és akár külső segítséggel önmagunkba tekintünk, dolgozunk rajta, akkor a valódi okot is megszüntethetjük.

A legtöbb testi tünetnek tehát megvan a maga „jelentése”, amelyek arra vezetnek, hogy egy-egy betegség gyógyítási folyamatában a lelki állapotunkra, kifejezetten a betegséggel kapcsolatba hozott területre is összpontosítunk.

Mi lehet az oka?

Margarita Alcantara akupunktúrás szakember egyik könyvében részletesen foglalkozik az egyes betegségekért felelőssé tehető lelki okokkal.

Állkapocsízületi és állkapocsfájdalom

Egy-egy ízület állkapcsunk mindkét oldalán található. Fájdalmat érezhetünk ezekben állkapocssérülés, ízületi gyulladás, genetikai okok vagy akár fogcsikorgatás miatt is. Az állkapocsízületben lévő stressz lehet az oka a fogcsikorgatásnak, illetve jelentkezhet akkor is, ha úgy érezzük, hogy belénk fojtják a szót, vagy inkább lenyeljük, amit mondani szeretnénk.

Az állkapocsízület fájhat akkor is, ha úgy érezzük, hogy nem vagyunk képesek kiállni magunkért, kimondani, ami gondolunk, vagy hatékonyan kommunikálni.

Fájdalmat okozhat még a sértettség is ezen a területen.

Asztma és allergiák

Asztmás betegségeket vagy allergiát általában az immunrendszer problémája okozhat, előfordulhatnak légzési nehézségek, valamint a bőr, az arcüregek gyulladása.

Akkor erősödhetnek fel leginkább a tünetek, ha gyászt és szomorúságot hordozunk magunkban, vagy ha szeretettel és együttérzéssel kapcsolatos problémáink adódnak.

Csípőfájdalom

Csípőproblémák esetén állhatnak a háttérben elfojtott érzelmek, amelyeket nem dolgoztunk fel, vagy megpróbáltunk elkerülni. Természetesen túlzásba vitt testedzés vagy sérülés következtében is kialakulhatnak!

Ám, ha az egészséges szexualitással vannak problémáink vagy a szexualitáshoz kapcsolódó szégyenérzet erősödik fel, szintén kialakulhat csípőtáji merevség vagy fájdalom.

Fejfájás

Ha fáj a fejünk minden nyilvánvaló ok nélkül, az utalhat lelki diszharmóniára,

vagy arra is, hogy ösztönösen érzékeljük valakiről, hogy nem lenne vele észszerű kapcsolatot kialakítani, mégis megtesszük.

Hátfájás

Ha nem mondjuk ki igazunkat, az önmagunk iránti szeretetünk nincs meg, akkor a feszültség megnyilvánulhat a hát felső részén fájdalom formájában.

Ha beleragadunk régi érzelmeinkbe, a bűntudat kínoz vagy a szeretet befogadásával vannak problémáink, az a hát középső részében „fájhat”.

Ha bőséggel, kapcsolatokkal és kreatív önkifejezéssel kapcsolatos problémákkal állunk szemben, elfojtjuk és nem dolgozzuk fel érzelmeinket, akkor a derekunknál érezhetünk fájdalmat.

Petefészekciszta

A ciszták nem mások, mint folyadékkal telt tömlők.

Előfordulhat, hogy régi, negatív mérgező gondolatokat vagy érzelmeket hordozunk magunkban, melyek leszívják életenergiánkat, és emiatt alakulnak ki.Ezek lehetnek munkahelyek vagy kapcsolatok, amelyeken ideje túllépnünk vagy gyermekvállalás körüli konfliktusok.

Rák

Az életmód, az életkor, öröklött betegségek, egészségi állapot és környezet mind felelőssé tehetők a daganatos betegségek kialakulásáért.

Rákot okozhat a régóta fennálló megbántottság, egy mély fájdalom, melyet nem dolgoztunk fel vagy tagadtunk, és így az gyűlöletté, bánattá vagy más mérgező érzelemmé vált.

A fentiek persze semmilyen esetben nem szolgálnak kifejezett magyarázattal vagy gyógymóddal semmilyen betegségre, ezekkel kapcsolatban csak az orvos adhat tanácsot és javasolhat terápiát – ám érdemes számba venni, hogy esetleg pszichoszomatikus, azaz lelki eredetű probléma is állhat a betegség hátterében, amelynek az okát érdemes megérteni és magunkban helyre tenni.