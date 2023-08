Bizonyára te is találkoztál már a manifesztációval életed során, még ha nem is így, nevén nevezve hallottál róla. Biztosan tanácsolták már neked, hogy írd le, mit szeretnél, vizualizáld is és tudatosítsd a lépéseket. A jó a jót, a rossz a rosszat vonzza. Vajon könnyebben sikerülhet ezzel a módszerrel céljaink elérése, vagy ez is csak egy jól hangzó ámítás?

Elég a pozitív gondolkodás?

Az influencerek előszeretettel mesélnek csodaszerű eseteket, amelyek azért történtek meg velük, mert "bevonzották", mert hálanaplót vezettek és elmondták a napi mantrájukat. Ennek valahol lehet is alapja, a tudatosság és pozitív gondolkodás ugyanis kétségkívül kihatással van energiáinkra. Ha nem a negatívumokat "küldjük" agyunk felé, hanem pozitívan állunk hozzá mindennapjainkhoz és az előttünk álló kihívásokhoz, nehézségekhez, egészen biztos, hogy könnyebben vesszük majd az akadályokat. A közösségimédia-posztok azonban már kicsit másfelé viszik ezt az irányt.

Amikor manifesztációs technikákról van szó, a lehetőségek szinte végtelennek tűnnek. Valójában a #moneymanifestations hashtag több mint 125 millió megtekintést ért el, míg a #moneyaffirmations 40 millió megtekintést, és ez egyre növekszik. Perspektivikusan ez nagyjából Kalifornia lakossága, vagy az egész Egyesült Királyság lakosságának több mint fele. Bárhogyan is nézzük, sokan úgy próbálnak meggazdagodni, hogy az univerzum hatalmas, kiismerhetetlen bőségét elméjük erejével kihasználják - írja az Independent.

Nem véletlen az sem, hogy manapság a pénz bevonzása került fókuszba. A termékek/szolgáltatások árának növekedése közepette talán könnyebb az unvierzumhoz fordulni, hátha lepottyan az égből egy kis pénz... Stresszes helyzetben az ember sokkal inkább szeretne gyógyírt találni "sebeire", a kilátástalan helyzetekben fényt keres az alagút végén.

vonzás törvényéből – vagy abból az alapgondolatból, hogy az energia képes befolyásolni életútjainkat – a manifesztáció a 19. századi Amerikából származik.

Rosszul is hathat?

Szakértők szerint az emberek jellemzően sérülékenyebb időszakukban fordulnak a manifesztációhoz vagy a különböző önsegítő technikákhoz. Ezeknek egyes változatai azonban "beszippanthatják" az illetőt, ami, sikertelenség esetén tovább súlyosbítja a bajokat.

Aki a közösségimédia-felületeken találkozik a módszerrel, sokkal nagyobb "veszélyben" van, hiszen ahogyan minden más is tökéletesnek tűnik ezeken a felületeken más emberek életében, úgy torz képet közvetíthet erről a technikáról is. A közösségi média manifesztációs tartalmai sokszor azt sugallják, hogy neked az "jár", amit bevonzottál, azt érdemled.

Éppen ezért még ha van is ezen szemléletmódnak igazságalapja, érdemes odafigyelni rá, hogy honnan tájékozódunk, miket sugallnak a hasonló tartalmak.