Mondhatjuk, hogy a nyár egyik legnépszerűbb gyümölcse a dinnye, sokan mégsem tudják, mennyiféle finomságot készíthetünk a gyümölcs fehér húsából és héjából.

Sok gyümölcsre és zöldségre igaz, hogy a héja tartalmazza a legtöbb vitamint és értékes tápanyagot, ilyen a görögdinnye is. A fehér részét és a héját mégsem esszük meg, általában a kukában landol, pedig ha megfelelő módon készítjük el, isteni csemege lehet belőle.



A dinnye egészségre gyakorolt hatásai

A görögdinnye kiválóan hidratál, hiszen a 90%-a víz, valamint a diétánkba is érdemes beépíteni, mert más gyümölcsökhöz képest nagyon alacsony a kalóriatartalma, (100 gramm dinnyében mindössze 30 kalória van). A héjában található magas rosttartalomnak köszönhetően nagyon jót tesz az emésztésnek, és a veseműködésnek is. Magas a C-vitamin, a kalcium, a magnézium, a rost és a kálium tartalma is, ezen kívül tartalmaz még A-vitamint, B1-, B3- és B6-vitamint. Söt, a dinnyehéjról úgy tudják, hogy kiváló afrodiziákum is!

Lássunk most egy egyszerű smoothie receptet, mellyel végre jól és nagyon finoman felhasználhatjuk a dinnyehéjat!

Dinnyehéj-smoothie

A dinnyehéj-smoothie receptje az Instagramon is nagyot futott. Csak kockákra vágjuk a dinnye héját, adunk hozzá egy kevés citromlevet és jeget, majd az egészet összeturmixoljuk. A smoothie készítője, Armen Adamjan videójában azt is elmondja, hogy az ital nagyon egészséges, tele van rostokkal, valamint a vérnyomásra és az izmokra is jótékony hatással van.

A dinnyehéj lekvárnak is kiváló, szuper dzsemet készíthetünk belőle, ennek a receptjét a Mindmegettén olvahatod!