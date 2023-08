KOS heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Kos

Az ünnepi hétvégét használjátok ki és romantikázzatok, mert hétfőtől a bolygók koncentrációt és fegyelmet követelő feladatok elé állítanak mindkettőtöket. Neked szerencséd van, mert bolygód, a Mars még, a Nap pedig szerdától a precíz Szűzben jár. Ám ettől kissé kritikussá és szőrszálhasogatóvá is válhatsz, amelyből könnyen viták adódhatnak, ha nem figyelsz a párod érzékenységére.

Szingli Kos

A hétvégéd az ünnep jegyében telik. Élvezd a forgatagot, és keress színes programokat kínáló helyszíneket! Töltődj fel, mert hétfőtől a bolygók koncentrációt és fegyelmet követelő feladatok elé állítanak téged. Még jó, hogy bolygód, a Mars a precíz Szűzben jár, amelyhez csatlakozik a Nap is. De tudd, nem tesz népszerűvé, ha kritikus és szőrszálhasogatóvá válsz! Ha jót akarsz, tompítsd a szavaid élét!

BIKA heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Bika

Mindkettőtöket frusztrál, hogy lassan vége a nyárnak, és egyfajta kapuzárási pánik lehet úrrá rajtatok: gyorsan, minden eddig elmulasztott programot be akartok pótolni. Megtehetitek, de ne kapkodjatok, mert abból csak baj lehet! Kedden és szerdán igencsak próbára teszik a bolygók a türelmedet. A munkában olyan emberekkel lesz dolgod, akik merevek. Ne vidd haza a feszültséget!

Szingli Bika

Még tart a nyár, nem kell kapkodnod. Lesz még időd jó pár szuper programra. Ha szabadságon vagy, akkor tele zsúfolhatod a napod színes, változatos élményekkel. Ha dolgozol, akkor pedig ott vannak az esték, amelyek alkalmasak még több izgalmas lehetőségre, például szabadtéri koncertre, folyóparton ücsörgésre, vízi biciklizésre, stb. Akár ismerkedhetsz is ilyen helyeken...

IKREK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Ikrek

A kedvesed aggódva nézi a gyötrődésedet. Hiába akarod titkolni, átlát rajtad, és tudja, nem érzed jól magad a bőrödben. Nyugtasd meg, hogy vele nincs bajod! És beszélj neki arról, hogy keresed a megoldást, és hamarosan meg fogod találni! Az aktuális konstellációk szerint nem ezen a héten világosodsz meg, de tényleg közel az alagút vége.

Szingli Ikrek

Akik ismernek, aggódnak érted, mert hiába mosolyogsz, látszik rajtad a meggyötörtség. Nincs nagy baj, csak egyre világosabb, hogy nem így akarod leélni az életedet. Nem akarod, hogy a munkád előbbre való legyen a családnál, magánéletnél. Változtatnod kell, de ne siess! Csiszolgasd, pontosítsd ezen a héten, hogy mire vágysz, hogy akarsz, hol akarsz és kivel akarsz élni!

RÁK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Rák

Az augusztus az egyik legromantikusabb hónap az évben. Jót tenne a kapcsolatotoknak, ha kihasználnátok minden percét. Esténként menjetek sétálni, legyetek minél többet kettesben! És minél többet érjetek egymáshoz! Ezekkel megerősítitek a szövetségeteket, és megvéditek a kapcsolatot a külvilág támadásaitól. Mindig voltak, vannak, és lesznek irigyeitek. Ne törődjetek velük!

Szingli Rák

Nem lesz könnyű dolgod ezen a héten, mert szinte minden nap belefuthatsz vitába. Te nem bírod a feszültséget, kerülöd a konfliktust, emiatt szinte lefagysz, amikor hangos szót hallasz. Nem kell megijedned, de tudatosan kerüld azokat az embereket, akik kimondottan keresik a szócsaták lehetőségét! Persze akkor sincs tragédia, ha meg kell védened magad, vagy ki kell állnod magadért.

OROSZLÁN heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Oroszlán

Egyre jobban nyomaszt a tény, hogy szerdán a Nap kilép az Oroszlánból. Ettől leeshet az energiaszinted, és elszomoríthat, hogy mindjárt vége a nyárnak. Gyászolás helyett élvezd még, amit a hónap tartogat! Ha nincs ötleted, kérdezd meg a párodat, hogy neki mihez lenne kedve! Ha neki sincs javaslata, akkor gondoljatok vissza, mi mindent terveztetek a nyár elején!

Szingli Oroszlán

Elszomorít, hogy mindjárt vége a nyárnak. Annak sem fogsz örülni, hogy szerdán a Nap kilép az Oroszlánból. Szó szerint gyászos hangulat uralkodhat el rajtad. Ez érthető, de az önsajnálatig ne juss el! És most ne erőltesd az ismerkedést! Amikor levert vagy, nem jó a kisugárzásod, ez pedig nem kedvez az új kapcsolat elindulásának. Bölcsen teszed, ha elodázod a párkeresést.

SZŰZ heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Szűz

Egy keddi Mars-Neptunusz szembenállás az egész hetedre rányomhatja a bélyegét. A szokottnál ingerlékenyebben reagálsz, ha valaki bizonytalan, és nem képes pontosan megmondani a véleményét. Adott esetben az illető lehet a párod is. Vele különösen tapintatosan kellene bánnod, máskülönben annyira megsértődhet, hogy el is hagyhat. Ezt most mindenképp vedd komolyan!

Szingli Szűz

Időnként vannak nehéz konstellációk az égen, de most egy keddi Mars-Neptunusz szembenállás az egész hetedet megmérgezheti. A szokottnál ingerlékenyebben reagálsz, ha valaki bizonytalan, és nem képes pontosan megmondani, hogy mi a véleménye. Sosem szeretted a ködösen fogalmazó embereket, de most egyenesen elítéled őket.

