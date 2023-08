Lássuk, hogyan lehet a költözködés könnyű és praktikus!

1. Szelektálás

Ha eldöntöttük, hogy másik otthonba költözünk, kezdjük tiszta lappal az új életet! Felesleges magunkkal hurcolni azokat a tárgyakat, amelyekre valójában nincs szükségünk, és évekig egy dobozban porosodnának a padláson. Mivel úgyis pakolnunk kell, gondoljuk végig, hogy mi az, ami tényleg fontos, ami pedig már nem kell, ajándékozzuk el, esetleg adjuk el – talán valaki más örömét lelni majd a számunkra haszontalan darabokban.



2. Dobozolás

A közeli boltokból, szupermarketekből könnyen beszerezhetünk üres dobozokat, de mindenképpen ügyeljünk a méretre, hiszen 10-15 kiló fölött már nem egyszerű mozgatni őket. Jóval a költözés előtt pakoljuk el azokat a dolgokat, amelyekre nincs szükség a mindennapokban – például a könyveket vagy a nem használt ruhákat –, hogy ne legyenek útban a költözés során. Minden dobozra írjuk fel, hogy mi van benne, és azt is, hogy törékeny-e. Így nem kell majd egyenként mindegyiket végignézni, hogy megtaláljuk a keresett holmikat, és egyszerűbb lesz a dolgunk a kipakolásnál. Azokat a dobozokat, amelyekbe törékeny tárgyak, például porcelánok kerülnek, béleljük ki buborékfóliával, illetve – ha olcsóbban szeretnénk megúszni – törülközőt vagy pulóvert is használhatunk erre a célra. A szállítás előtt nézzük meg, hogy minden doboz megfelelően le van-e zárva. Ellenőrizzük a bútorokat is, hogy leragasztottuk-e az ajtókat és a fiókokat.



3. Ki segítsen?

Először érdemes körbe kérdezni a család és a barátok körében, hiszen szeretteink lelkesedése bőven pótolja a profizmus hiányát, mindemellett ingyen dolgoznak. Ám a nagyobb bútoroknál már valószínűleg nem tudnak segíteni, és egy költöztetőcéghez kell fordulnunk. A végső döntés előtt legalább három cég árajánlatát hallgassuk meg! Ne csábuljunk el a legkisebb összeg láttán, hiszen az a legfontosabb, hogy a szállítók értsenek a dolgukhoz – így remélhetőleg nem fog semminek sem baja esni.



4. Szállítás

A költözés előtt mindenképpen érdemes a kiválasztott cégnek egy pillantást vetnie a szállítandó bútorokra, és a lehetőségekre, nehogy az utolsó pillanatban derüljön ki, hogy a kanapé csak az ablakon fér ki, vagy hogy valamit nem lehet jól becsomagolni. Mindenképpen fontos már előre kigondolni, hogy mi hova fog kerülni az új lakásban! Ez egyrészt a pakolás sorrendjét is meghatározhatja, és gördülékenyebben fog zajlani a munkálat, ha nem az utolsó pillanatban dől el, mi hova kerül.



5. Túlélő csomag

Pakoljuk be egy dobozba az összes olyan dolgot, melyet egy napig sem szeretnénk nélkülözni: iratok, töltők, alapvető tisztálkodási szerek, törülköző, váltás ruha stb. Ezt a dobozt tartsuk magunknál, és ne bízzuk a költöztetőkre. Ezen kívül érdemes egy „túlélőkészletet" is összerakni: megkönnyítheti a következő napokat, ha kéznél van a kávé, néhány bögre, evőeszközök, tányérok, sőt, még egy vízforraló is nagy segítség lehet.



6. Ügyintézés

Lépjünk kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a mobil- és internetszolgáltatókkal és bankkal, amint megvan a költözés dátuma. Némelyiknél már hetekkel a költözés előtt át lehet íratni az adatokat. Szintén hasznos lehet, ha előre keresünk egy szakembert, aki beköti a gázkészülékeket vagy a sütőt, mert ezt egészen biztosan egyik költöztető vég sem fogja elvállalni.



7. Kisállattal

Nyitott ajtók, egy csomó idegen, rengeteg új inger – nem csoda, hogy a költözést a kis kedvencek nem jól viselik. A kutyákat már a költözés előtt érdemes megismertetni az új házzal, hogy ne legyen teljesen ismeretlen számukra. A végső készülődés és a szállítás idejére kérjünk meg egy ismerőst a felügyeletre, hogy az állat ne legyen láb alatt (amennyiben erre nincs mód, a balesetek elkerülése érdekében zárjuk be egy már kipakolt, üres szobába). Érdemes kedvencünk dolgait – fekhelyét, tálkáját és játékait – magunknál tartani, hogy mind a régi, mind az új lakásban otthonosan érezze magát.



+1 tipp

A költözködés előtt és után vegyünk ki néhány nap szabadságot, hogy legyen időnk a csomagolásra, készülődésre, aztán pedig nyugodtan kipakolhassunk, így megspórolhatjuk a fölösleges idegeskedést és kapkodást.