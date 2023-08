A nyár utolsó napjaira már valószínűleg a legtöbb szülő kifogyott az ötletekből, hogy miképp is kösse le a csemetéjét, így most összeszedtünk néhány olyan DIY-tevékenységet, amelyek nem csupán szórakoztatóak, de kissé már fel is készítik, rá is hangolják a kicsiket a közelgő óvoda- vagy iskolakezdésre.

Egyedi póló ovisoknak

Az óvodáskorú gyerekek számára remek móka lehet, ha készítünk egy olyan pólót, amelyen a saját jelük díszeleg. Ehhez nem kell más, csak egy sima póló, egy kis textilfesték és ha az érintett is úgy kívánja, némi csillám vagy glitter.



Hogyan készül a póló?

Rajzoljuk elő a mintát a pólóra – ez, ha ügyesek vagyunk mehet szabad kézzel, de (netről letöltött) sablont is használhatunk. Válasszuk ki a megfelelő színű textilfestéket - fontos, hogy fedő és ne transzparens változatot vásároljunk! - és fessük meg a mintát, azaz az ovis jelet. Kislányok esetében fokozhatjuk a hatást glitter vagy csillámpor alkalmazásával is. Ezt akkor érdemes rászórni a mintára, amikor még nedves a festék, különben le fog peregni. Száradás után vasaljuk át a pólót, hogy rögzítsük a textilfestéket az anyagban – így válik mosásállóvá az alkotásunk.

Tornazsák és tornacipő sulisoknak

Természetesen a kisiskolásoknak sem kell kimaradniuk a fenti mókából, hiszen bár nekik nincs már jelük, ám a kissé unalmas tornazsákot vagy a tornacipőt ők is feldobhatják különféle mintákkal és persze némi textilfestékkel. A fenti ecsetes módszer mellett ők már rajzolhatnak textiltollal is – akár szabad kézzel, akár sablon segítségével.

ABC-kavicsok

Szintén jó móka és egyben remek gyakorlás, ha a kisiskolásokkal megalkotjuk a kavics ABC-t. Ráadásul ez nem is egy gyors projekt, hiszen ha az összes betűt szeretnénk megfesteni kavicsra akrilfestékkel, akkor az nem egy vagy két nap lesz, így hosszabb távon is le tudjuk vele foglalni a gyerkőcöt.

Hogyan?

Gyűjtsünk 40 (ha az X, Y, Q, W betűket is megfestenénk, akkor 44) kavicsot. Lehetőleg olyanokat válasszunk, amelyek laposak és elég nagyok ahhoz, hogy a betűket ráfesthesse a csemete. Döntsük el, hogy milyen színűek lesznek a kövek és milyenek a rájuk festett betűk. A festék tekintetében akrilfestéket vásároljunk, mert ezzel nagyon könnyű dolgozni és száradás után vízállóvá válik, tehát igazán praktikus. Fessünk le egy követ a választott alapszínre és várjuk meg, amíg teljesen megszárad. Végül jöhet a betű. Ecset helyett használhatunk fülpucoló pálcikát, ezzel ugyanis valószínűleg szebben tudnak majd betűket rajzolni az apró kis kezek. Ezután nincs más dolgunk, csak megvárni a teljes száradást és folytatni a következő kaviccsal.



TIPP: Ha a gyermekünk nem elég kitartó ahhoz, hogy az egész ABC-t megfesse, elkészíthetjük kavicsból csak a neve betűit is.