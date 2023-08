1. Szállást is kínál

A Természetjáró applikáció több száz előre elkészített túraútvonalat javasol Magyarország minden tájára. Beállíthatunk rajta szűrőket, hogy milyen jellegű kirándulásokat mutasson, például babkocsival teljesíthetőt vagy akár kerekesszékkel megközelíthetőt. Rögzíti az útvonalunkat, méri az időt és még szállásokat is ajánl a közelben. (Neve: Természetjáró, a túravezető)

2. A világ legjobb útvonala

Az Országos Kéktúrát 2020-ban a „világ 25 leginkább ajánlott utazási célpontjai" közé sorolták. Az útvonal az Írott-kő és Hollóháza között húzódik, ami hazánk leghosszabb turistaútja: 1171 km. A hozzá tartozó applikáció navigál minket menet közben, illetve elvezet a pecsétgyűjtő helyekre, amiket, ha mind összegyűjtjük, akkor hatalmas dicsőségben lesz részünk. (Neve: Országos Kéktúra OKT)

3. Internet nélkül is működik

A Túrám elnevezésű applikáció egyik legnagyobb előnye, hogy internet nélkül is használható. Ehhez a funkcióhoz előre le kell tölteni a már előre megtervezett vagy általunk elkészített útvonalat. Ha internettel használjuk, akkor a környéken lévő nevezetességeket is megmutatja, illetve részletes leírást is ad róluk. (Neve: Túrám)

4. A külföldi kalandokhoz

Ha egy külföldi célpontot szemeltünk ki, akkor érdemes letöltenünk az ingyenes AllTrails navigációs appot. Ez egy multifunkciós program: használhatjuk túrához, biciklizéshez, hegymászáshoz és havas sportokhoz is. (Neve: AllTrails: Hike, Bike & Run)

5. Figyeljünk az egészségre

Túrázás közben nem árt figyelnünk az egészségünkre. A legtöbb telefonon ma már van beépített alkalmazás, amin tudjuk ellenőrizni a pulzusunkat. Amennyiben mégsem, akkor az áruházból letölthetjük. (Neve: Szív: Pulzusszám + Pulzusmérő)

6. Okos növényhatározó

Amennyiben egy ismeretlen növényre bukkanunk a kirándulás során, nincs más dolgunk, mint készíteni róla egy képet, mert létezik már olyan alkalmazás, ami a fotó alapján azonnal be is azonosítja. A neve mellett rengeteg plusz információt is megtudhatunk róla. A PlantNet magyar nyelvű, hátránya, hogy csak internettel működik. (Neve: PlantNet)

7. Kerüljük el a mérgezést

Ha túra közben tervezünk gombát is szedni, akkor ezt az appot mindenképpen töltsük le! Ugyanúgy működik, mint a növényhatározó: készítsünk egy fotót és máris megtudjuk a részleteket. Így biztosan nem futunk bele mérgezőbe! Akkor is érdekes lehet, ha nem gyűjteni megyünk, csak gyönyörködni bennük.

8. Kik csiripelnek a fák lombjain?

Nemrég fejlesztették ki azt az appot, ami a csicsergésük alapján felismeri a madárfajtákat. Az alkalmazásban találunk egy hangfelvevő gombot, amit el kell indítanunk. Az app néhány másodperc múlva már mutatja is, hogy kik kísérnek minket a túra közben. (Neve: Merlin Bird ID Cornell Lab)

9. Figyeljük az égboltot

Távol a várostól, ahol kevesebb a levegőszennyezés, szinte ragyog az égbolt. Ahhoz, hogy ezeket beazonosítsuk töltsük le a Csillagtérkép applikációt. Megmutatja a csillagképeket és minden más égi érdekességet. (Neve: Csillagtérkép)