A pénzügyek néha meglehetősen furcsák. Miközben egyeseknek természetesen és könnyedén megy a költségvetés megtervezése vagy a spórolás, másoknak ez nem csupán kihívás, de néha kész rémálom is. De mi a titok? Hogyan találjuk meg az egyensúlyt a költekezés és a felelős pénzkezelés között? Létezik-e olyan recept, amelyet mindenki alkalmazhat függetlenül attól, hogy pontosan mennyit is keres? A válasz erre egy határozott igen! Bár mindenkinek más-más összeg áll havonta a rendelkezésére, akadnak olyan pénzügyi irányelvek, amelyeket, ha követünk, akkor a magunk szintjén, növelhetjük a pénzügyi stabilitásunkat.

A következőkben egy olyan pénzügyi tervezést mutatuk be, melyeknek segítségével kézben tarthatjuk a havi pénzügyeket.

Hogyan osszuk be a havi keresetünket?

Kötelező kiadások: (50-60%)

Sajnos az első pont nem kikerülhető és nem is feledkezhetünk meg róla soha, ez pedig a havi, kötelező kiadások. Ide tartoznak az olyan tételek, mint a rezsi, lakbér, telefonszámla, élelmiszer, bérlet/benzin stb., tehát azok a fizetnivalók, amit egyszerűen ki kell gazdálkodnunk minden hónapban. Jó esetben ez az összeg nem viszi el a fizetésünknek, csupán nagyjából a felét, ha ennél többet kell erre a pontra költenünk, akkor be kell látnunk, hogy több a kiadásunk, mint a bevételünk. Annak érdekében, hogy ezen változtassunk, érdemes szigorúan felülvizsgálni azt, hogy mire és mennyi pénzt fizetünk ki, ha pedig ezen nem tudunk faragni, akkor azt kell megtalálnunk, hogyan növelhetnénk a bevételeinket. Vállalhatunk például másodállást vagy beiratkozhatunk egy tanfolyamra, továbbképzésre, amelynek elvégzése után új lehetőségek nyílhatnak meg a számunkra, hiszen ennek köszönhetően megpályázhatunk egy jövedelmezőbb pozíciót.



Vésztartalék: (10-20%)

A kötelező költségek kifizetése után a következő legfontosabb dolog, hogy legyen vésztartalékunk! Sosem tudhatjuk, mikor romlik el a mosógép, mikor leszünk betegek, mikor kell a kocsit váratlanul szervizbe vinni, azaz mikor toppan be hirtelen egy-egy nagyobb kiadás. Éppen ezért érdemes minden hónapban egy kisebb összeget félretenni és addig gyűjtögetni, amíglegalább annyi vésztartalékot össze nem szedünk, ami 3-6 havi költségünket fedezi. Gondoljunk erre úgy, mint egy biztonsági hálóra, ami ott van alattunk, ha eljön a viharos idő, például, ha elveszítjük a munkánkat.



Megtakarítás/ befektetés: (10-20%)

A jövőbeni terveink, álmaink elérése érdekében erről se feledkezzünk meg. Teljesen minden, hogy az álmunk egy saját autó, egy kertes ház vagy egy egzotikus nyaralás, a megtakarítások és befektetések pont arra valók, hogy a segítségükkel elérjük hosszabb távú terveinket!



Személyes fejlődés: (5-10%)

A személyes fejlődés szintén egy befektetési forma, ám itt saját magunkba fektetünk be. Mit tehetünk ennek érdekében? Egy új könyv, egy érdekes workshop vagy egy tanfolyam mind-mind remek lehetőség, hogy új tapasztalatokat szerezzünk, bővítsük ismereteinket vagy továbbkpezzük magunkat... és akár ezáltal több pénzt is keressünk. Szóval a magunkba való befektetés, ha okosan csináljuk, bőven megtérülhet a jövőben.



Szórakozás: (10-15%)

Néha kell egy kis kényeztetés! Attól mert tudatosabban állunk a pénzügyeinkhez, nem kell mártírrá válnunk! Mindenki megérdemel időnként egy kis luxust, így a fizetés 10-15%-át nyugodtan költsük olyan dolgokra, amelyek boldoggá tesznek minket, legyen az egy finom vacsora vagy egy szép ruha.



Jótékonyság: (2-5%)

Ha már stabilabbá váltuk anyagilag, ne felejtsünk el visszaadni valamit a közösségnek vagy az univerzumnak - kinek hogy tetszik. A havi bevételünk egy töredékével támogassunk egy jó ügyet, hiszen a legkisebb adomány is számít ott, ahol szükség van rá, mi pedig sokkal jobban érezhetjük magunkat attól, hogy már adni is tudunk.

A pénzügyi tudatosság nem csupán a havi pénzügyekről szól, hanem arról is, hogy egy biztonságos anyagi hátérrel nyugodtabban és boldogabban élhetünk... arról nem is szólva, hogy a fenti tervezés segíthet, hogy elérjük az álmainkat és közelebb kerüljünk távolabbi céljainkhoz is.