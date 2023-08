Az egész világ meglepődött, amikor kiderült, hogy Robert De Niro ismét apa lett. A 80 éves sztárt most először kapták lencsevégre gyerek anyjával és a 7. csemetéjével.

Robert De Niro nem teregeti ki a magánélete minden eseményét, sőt annyira titokzatos, hogy 7. gyereke érkezéséről is csak az utolsó pillanatban adott hírt. Egy darabig még az anya kilétét is csak találgatni lehetett, de végül a színész megerősítette, hogy barátnője, Tiffany Chen a kicsi édesanyja, és azt is elárulta, hogy tervezett volt a család bővítése.

Most pedig lencsevégre kapták a családot New Yorkban: Robert De Nirót és barátnőjét, Tiffany Chent először láthatjuk együtt, ahogy a kisbabájukat, Gia Virginia Chen-De Niro tolják babakocsiban.