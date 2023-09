Szándékosan teszik ki kedvenceiket a franciaországi nyaralók, miközben az üdülésükre tartanak - erre hívja fel a figyelmet a párizsi székhelyű állatvédő szervezet, a The Society for Protection of Animals. Örökbefogadókat keresnek, valamint támogatást is várnak miután csak ezen a nyáron több mint 12 000 állatot mentettek meg.

„A menhelyeink zsúfolásig megteltek, és nagyon sok állat várja, hogy befogadják" - írta a csoport a Facebookon. „Franciaországban évente körülbelül 100 ezer házi kedvencet hagynak el, ebből 60 ezret nyáron" – mondta Clément Beaune közlekedési miniszter.

A probléma nem most kezdődött, már 2020-ban közzétett egy beszámolót arról a jelenségről a BBC, hogy a francia tenegerpartra vagy vidékre indulók néha csendesen, dobozokban adják le állataikat a menhelyeken, vagy otthagyják őket valahol, és hívják az állatvédő szervezeteket.

Az elhagyási esetek hulláma valószínűleg azért növekedett meg, mert a COVID-19 világjárvány idején megugrott az örökbefogadások száma. A szabályok lehetővé tették, hogy az emberek elhagyják otthonukat a kijárási tilalom idején is, ha állatot sétáltatnak. Úgy tűnik, hogy az inflácó és a kilátástalan gazdasági körülmények miatt a családok egyre nagyobb arányban hagynak fel a kedvenceik gondozásával.

Franciaországban tilos a házi kedvencet kitenni, elengedni. A törvényen tavaly júliusban szigorítottak: a két év börtönbüntetést háromra emelték, a maximális bírság pedig 32 740 dollár, vagyis körülbelül 11 millió forint - írja a Travelo.