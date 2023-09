Elsőként érdemes tisztázni, miért is félnek attól az emberek, hogy egy kollégájukkal gabalyodjanak össze. Vannak még helyek, ahol a munkahelyi szabályzat tiltja ezt, de ez az ódzkodás inkább abból ered, hogy tartanak attól, mi lesz egy esetleges szakítás után. Még a baráti körben kialakult szerelmek is törést okozhatnak, hiszen egy válás miatt két táborra szakad a társaság, megromolhatnak az addig értékes viszonyok. Ha ez egy munkahelyen történik, úgy nemcsak a szerelem érhet véget, hanem esetleg valamelyik fél karrierje is. Nem beszélve arról, milyen kellemetlen lesz utána napi nyolc órát egymás mellett tölteni, főleg ha haraggal váltak el. Intelligensen kezelve azonban sok példát lehet arra is találni, hogy a lángolás barátsággá szelídül, és később is jól megvannak az egykori párok a másik közelében a munkahelyen.

Listavezető helyszín az ismerkedésre

Minden tiltás és félelem dacára, a tapasztalat azt mutatja, hogy a munkahelyi környezet listavezetőnek számít a tartós párkapcsolat megtalálásában. Ennek sikere több tényezőben rejlik, ilyen például a közös érdeklődési kör, a hasonló értékrendszer, esetleg hobbik, és főként az együtt töltött idő, ami alapja egymás megismerésének. Ezt fűszerezi még a kezdeti szakasz izgalma, amikor van miért készülődni reggel, hiszen újra találkoznak és nem csak egy újabb munkanap kezdődik.

A közös érdeklődési kör ráadásul garantálja, hogy jóval kevesebb vitájuk lesz abból, hogy hová menjenek szórakozni, mit tegyenek együtt. Így nem kell azon feszengeni egyikőjüknek sem, hogy le kell mondaniuk a saját vágyaikról a másik javára. Emellett a hasonló érdeklődési kör miatt jobban átlátják a másik erősségeit, így többet tudják dicsérni, biztatni egymást, ami pedig táplálja a másik önértékelését.

Mikor vesz már észre?

A románc általában nem akkor izzik fel, amint az új kolléga belép a munkahelyre, gyakran idő kell ahhoz, hogy mindkét félben kialakuljon a valódi vonzalom. Szerencsés esetben ez olyan életszakaszukban van, mikor mindegyikőjük független, egyedülálló és nem zavar be egy tartós kapcsolatba.

Mint minden kapcsolatban, a munkahelyen kialakulóban is megvannak az ismerkedés fázisai, bár ezt talán megkönnyíti, hogy nagyon gyakran találkoznak. A vonzalom sokszor először az egyik félnél alakul ki, aki reménykedik, hogy a másik észreveszi őt úgy is, mint lehetséges partnert és már nem csak a kollégát látja benne. Ebben akár a segítségére lehet egy másik munkatárs is, azonban ilyenkor rendkívül fontos, hogy ő már ne maradjon benne a kapcsolatban, miután fellobbant a szerelem. Ugyanis teljesen más megosztani a reménykedő gondolatokat, mint egy meglévő kapcsolat intim titkait, főleg egy munkahelyen.

Hallottad, hogy összejöttek?

Egy ilyen kapcsolatban a legnehezebb kizárni a pletykálkodókat. Ez ugyanis nem csak a közös munkát, de még az otthoni légkört is megkeserítheti. Ezért is ajánlott odafigyelni arra, hogy a pár ne különüljön el a többiektől, ne a munkahelyen turbékoljanak, még akkor sem, ha az első pillanattól felvállalták ezt a kapcsolatot a munkatársaik előtt. Másrészt arra is ügyelni kell, hogy a munkát se vigyék haza, ne váljék iroda a hálószobából.

Inkább ne!

Van olyan helyzet, mikor bármennyire is tetszik a másik, ne bonyolódjunk bele a munkahelyi románcba. Akiről sejthető, tudható, hogy csak a skalpokat gyűjti, inkább kerüljük el! Legyen bár nagyon szép, sármos, hízelgő és csábító, mondjunk nemet. Ez könnyebb lesz, ha visszagondolunk arra – ha tudunk róla –, hogy mi történt az előző „áldozatával" a szakítás után, hogyan érezte magát az előttünk meghódított, miután begyűjtötték a „skalpját". Ne ilyenkor akarjunk a kivétel lenni, valószínűleg nem jön össze... - írja a Fanny.